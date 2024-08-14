Bakanlık Açıkladı: Emekliler Artık Tek Kuruş Ücret Ödemeyecek

Emekliler, beklediği zammı alamadı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye yükselmesi, milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğrattı. Emekliler, asgari ücretten bile düşük olan maaşlarının yükseltilmesi için çağrıda bulunuyor.

Bakanlık, emekliler için bir adım atarak artık ücretsiz olduğunu duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem