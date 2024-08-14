Bakanlık Açıkladı: Emekliler Artık Tek Kuruş Ücret Ödemeyecek

Emekliler için artık tamamen ücretsiz oldu. Maaşları 12 bin 500 TL olan ve geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için bakanlık bir duyuruda bulundu. Emeklilerden ücret almayacaklarını ve emeklilerin o hizmetten ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

Bakanlık Açıkladı: Emekliler Artık Tek Kuruş Ücret Ödemeyecek - Resim: 1

Emekliler, beklediği zammı alamadı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye yükselmesi, milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğrattı. Emekliler, asgari ücretten bile düşük olan maaşlarının yükseltilmesi için çağrıda bulunuyor.

Bakanlık, emekliler için bir adım atarak artık ücretsiz olduğunu duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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