Bakanlık Açıkladı Başvurular Başladı, Çabuk Davranan Parayı Kapacak: 4 Saatte 4 Bin 300 Kişi Başvurdu

Bu yardımlar, çocuğun 5 yaşını doldurana kadar devam edecek. Bakan Göktaş, mevcut programın 2015’ten bu yana güncellenmediğini belirterek, "Yeni düzenleme ile doğurganlığı teşvik etmeyi ve ailelere daha fazla destek sunmayı hedefliyoruz" dedi.