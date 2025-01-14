Bakanlık Açıkladı Başvurular Başladı, Çabuk Davranan Parayı Kapacak: 4 Saatte 4 Bin 300 Kişi Başvurdu
2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ailelere yönelik destek programları duyuruldu. Faizsiz kredi ve doğum yardımı gibi önemli projelerin detayları açıklandı.
Kaynak: AA
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sunulan faizsiz evlilik kredisi, ilk olarak deprem bölgesinde uygulamaya alındı. Bakan Göktaş, kredinin 150 bin TL tutarında, 4 yıl vadeli ve ilk 2 yıl geri ödemesiz olacağını belirtti. Bu destek, 81 ilde 18-29 yaş arası evlenmek isteyen çiftlere sunuluyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
ŞARTLAR NETLEŞTİ
Başvuru sahiplerinin toplam gelirinin 2,3 asgari ücreti geçmemesi gerekiyor. Ayrıca, çiftler evlilik öncesi eğitim programlarına katılıyor ve evlendikten sonra danışmanlık hizmetlerinden yararlanıyor. Bakanlık, çiftlere rehberlik etmek için evlendikten sonraki 6 ay içinde hanelerine ziyaret düzenleyecek.
4 SAATTE BİNLERCE BAŞVURU YAPILDI
Programın duyurulmasının ardından sadece 4 saat içinde 4 bin 311 başvuru yapıldığı açıklandı. Detaylı bilgilere Aile ve Gençlik Fonu’nun web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
ÇOCUK 5 YAŞINA GELENE KADAR SÜRECEK
Bakan Göktaş, 2025 yılında güncellenen doğum yardımı programının detaylarını paylaştı. Yeni düzenlemeyle ilk doğumda tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay annenin hesabına yatırılacak şekilde 1.500 TL, üçüncü çocuk ve sonrasında ise aylık 5 bin TL destek sağlanacak.
Bu yardımlar, çocuğun 5 yaşını doldurana kadar devam edecek. Bakan Göktaş, mevcut programın 2015’ten bu yana güncellenmediğini belirterek, "Yeni düzenleme ile doğurganlığı teşvik etmeyi ve ailelere daha fazla destek sunmayı hedefliyoruz" dedi.