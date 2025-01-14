Bakanlık Açıkladı Başvurular Başladı, Çabuk Davranan Parayı Kapacak: 4 Saatte 4 Bin 300 Kişi Başvurdu

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ailelere yönelik destek programları duyuruldu. Faizsiz kredi ve doğum yardımı gibi önemli projelerin detayları açıklandı.

Kaynak: AA

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Bakanlık Açıkladı Başvurular Başladı, Çabuk Davranan Parayı Kapacak: 4 Saatte 4 Bin 300 Kişi Başvurdu - Resim: 1

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sunulan faizsiz evlilik kredisi, ilk olarak deprem bölgesinde uygulamaya alındı. Bakan Göktaş, kredinin 150 bin TL tutarında, 4 yıl vadeli ve ilk 2 yıl geri ödemesiz olacağını belirtti. Bu destek, 81 ilde 18-29 yaş arası evlenmek isteyen çiftlere sunuluyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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Bakanlık Açıkladı Başvurular Başladı, Çabuk Davranan Parayı Kapacak: 4 Saatte 4 Bin 300 Kişi Başvurdu - Resim: 2

ŞARTLAR NETLEŞTİ

Başvuru sahiplerinin toplam gelirinin 2,3 asgari ücreti geçmemesi gerekiyor. Ayrıca, çiftler evlilik öncesi eğitim programlarına katılıyor ve evlendikten sonra danışmanlık hizmetlerinden yararlanıyor. Bakanlık, çiftlere rehberlik etmek için evlendikten sonraki 6 ay içinde hanelerine ziyaret düzenleyecek.

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Bakanlık Açıkladı Başvurular Başladı, Çabuk Davranan Parayı Kapacak: 4 Saatte 4 Bin 300 Kişi Başvurdu - Resim: 3

4 SAATTE BİNLERCE BAŞVURU YAPILDI

Programın duyurulmasının ardından sadece 4 saat içinde 4 bin 311 başvuru yapıldığı açıklandı. Detaylı bilgilere Aile ve Gençlik Fonu’nun web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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Bakanlık Açıkladı Başvurular Başladı, Çabuk Davranan Parayı Kapacak: 4 Saatte 4 Bin 300 Kişi Başvurdu - Resim: 4

ÇOCUK 5 YAŞINA GELENE KADAR SÜRECEK

Bakan Göktaş, 2025 yılında güncellenen doğum yardımı programının detaylarını paylaştı. Yeni düzenlemeyle ilk doğumda tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay annenin hesabına yatırılacak şekilde 1.500 TL, üçüncü çocuk ve sonrasında ise aylık 5 bin TL destek sağlanacak.

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Bakanlık Açıkladı Başvurular Başladı, Çabuk Davranan Parayı Kapacak: 4 Saatte 4 Bin 300 Kişi Başvurdu - Resim: 5

Bu yardımlar, çocuğun 5 yaşını doldurana kadar devam edecek. Bakan Göktaş, mevcut programın 2015’ten bu yana güncellenmediğini belirterek, "Yeni düzenleme ile doğurganlığı teşvik etmeyi ve ailelere daha fazla destek sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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