Bakanlık 81 İl İçin Düğmeye Bastı: Tüm Hastanelerde Zorunlu Oldu! O Uygulama Yasaklandı

TÜM HASTANELERDE ZORUNLU OLACAK

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile entegre çalışan karekodlu sistemler oluşturulacak. Hastalar, aldıkları hizmetlere ilişkin taleplerini ve şikayetlerini doğrudan Bakanlığa iletebilecek. Özel hastaneler, yılda üç kez gerçekleştirilen rutin denetimlerde kalite standartları açısından değerlendiriliyor. Yeni düzenlemeyle, sadece kalite açısında değil, tıbbi işlemlerin denetimleri de incelenecek. Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte özel hastanelerde eczane, radyoterapi ve elektronörofizyoloji teknikeri kadrolarının istihdam edilmesi zorunlu hale getirildi.