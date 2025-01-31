Bakanlık 81 İl İçin Düğmeye Bastı: Tüm Hastanelerde Zorunlu Oldu! O Uygulama Yasaklandı
Sağlık Bakanlığı, 81 ilde tüm özel hastaneleri kapsayan yönelikte yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Özel hastanelerin, SGK’nın belirlediği fark ücreti dışında hastalardan ek ücret talep etmesi yasaklandı. Ayrıca özel hastaneler artık kendi fiyatlarını belirleyemeyecek. Hastaneler, belirlenen standart fiyat politikasına uymak zorunda olacak.
Kaynak: ATV Haber
Sağlık Bakanlığı, özel hastaneleri mercek altına aldı. Özel hastanelerde, fahiş fiyatlar vatandaşın belini bükerken bakanlık denetimleri sıkılaştırdı ve özel hastanelerle ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, özel hastanelerin, SGK’nın belirlediği fark ücreti dışında hastalardan ek ücret talep etmesi yasaklandı. Sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları doğrultusunda ücretlendirilecek ve hastaneler, belirlenen standart fiyat politikasına uymak zorunda olacak.
FARK ÜCRETİ DIŞINDA EK ÜCRET ALMAK YASAKLANDI
Yeni yönetmelikle birlikte hastaneler, belirlenen standart fiyat politikasına uymak zorunda olacak. SGK’nın belirlediği fark ücreti dışında hastalardan ek bir ücret talep edilmesi yasaklandı. Özel hastanelerdeki usulsüzlüklerin önüne geçmek için yapay zeka destekli denetim mekanizmaları devreye alınacak.
TÜM HASTANELERDE ZORUNLU OLACAK
Ayrıca, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile entegre çalışan karekodlu sistemler oluşturulacak. Hastalar, aldıkları hizmetlere ilişkin taleplerini ve şikayetlerini doğrudan Bakanlığa iletebilecek. Özel hastaneler, yılda üç kez gerçekleştirilen rutin denetimlerde kalite standartları açısından değerlendiriliyor. Yeni düzenlemeyle, sadece kalite açısında değil, tıbbi işlemlerin denetimleri de incelenecek. Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte özel hastanelerde eczane, radyoterapi ve elektronörofizyoloji teknikeri kadrolarının istihdam edilmesi zorunlu hale getirildi.
HASTANE AÇMA ŞARTLARI DA DEĞİŞTİ
Özel hastane açmak isteyenler için de yeni kurallar getirildi. Buna göre, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler özel hastane açamayacak. Aynı zamanda, ruhsatı iptal edilen kişilere de hastane açma izni verilmeyecek. Özel hastanelerde yataklı servis, yoğun bakım ve klinik hizmetlerinin üçüncü şahıslar tarafından yürütüldüğünün tespit edilmesi durumunda ise hastanenin ruhsatı iptal edilecek.
UYMAYANA PARA CEZASI KESİLECEK
Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eray Yaz, ATV Haber'e konuştu. Yaz, alınan fazla ücretin iadesi için kuruluşlara yazı yazılabileceğini söyledi. Yaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Fahiş fiyatlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan özel hastanelerin Tıbbi hizmetlerden dolayı hastalardan alabileceği tavan ücretler bellidir. Aşılması halinde hastanelere müeyyide uygulayacağız. Alınan fazla ücretin iadesi ile ilgili kuruluşa yazı yazacağız. İdari para cezası uygulayacağız ve SGK'ya bunu bildireceğiz. Hastalarımızın hastaneye girdiği andan itibaren çıkana kadar aldığı sağlık hizmetlerini tıbbi gereklilik ve tıbbi uygunluk açısından değerlendireceğiz. Sağlığın ticarileştirilmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. "