Bakan Uraloğlu Açıkladı: Köprü ve Otoyol Zammı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerinin yüzde 25,49 oranında artacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karayolları Genel Müdürlüğümüzün kendi işlettiği otoyol, yaklaşık yarısını kendi işletiyor. Yeniden değerleme oranı yayınlandı. Yani o oranda olabilir diye düşünüyoruz. Yap işlet devret modeli ile yapılan otoyollarda sözleşmedeki durumumuz nedir? Ona bakacağız, bazen %10 belki bir düzenleme yapıyor olabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde. Bir de enflasyon ne oldu? Mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır? Bunları dikkate alarak bir düzenleme yapalım diye düşünüyoruz."

FSM VE 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Otomobil için hali hazırda 47 TL olan geçiş ücreti yapılacak olan % 25,49'luk zam sonrası 59 TL'ye yükselecek.

Kaynak: Haber Merkezi