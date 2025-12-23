Bakan Uraloğlu Açıkladı: Köprü ve Otoyol Zammı Belli Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zammı açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Uraloğlu Açıkladı: Köprü ve Otoyol Zammı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerinin yüzde 25,49 oranında artacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karayolları Genel Müdürlüğümüzün kendi işlettiği otoyol, yaklaşık yarısını kendi işletiyor. Yeniden değerleme oranı yayınlandı. Yani o oranda olabilir diye düşünüyoruz. Yap işlet devret modeli ile yapılan otoyollarda sözleşmedeki durumumuz nedir? Ona bakacağız, bazen %10 belki bir düzenleme yapıyor olabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde. Bir de enflasyon ne oldu? Mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır? Bunları dikkate alarak bir düzenleme yapalım diye düşünüyoruz."

FSM VE 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Otomobil için hali hazırda 47 TL olan geçiş ücreti yapılacak olan % 25,49'luk zam sonrası 59 TL'ye yükselecek.

Tiryakilere Kötü Haber: Sigaraya Yılbaşı Zammı! İşte Yeni FiyatlarTiryakilere Kötü Haber: Sigaraya Yılbaşı Zammı! İşte Yeni FiyatlarEkonomi
Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık ÇıktıTürk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık ÇıktıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Köprü Otoyol
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Tiryakilere Kötü Haber: Sigaraya Yılbaşı Zammı! İşte Yeni Fiyatlar Tiryakilere Kötü Haber: Sigaraya Yılbaşı Zammı! İşte Yeni Fiyatlar
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Şile Belediyesi’ne Operasyon: 23 Gözaltı Kararı Şile Belediyesi’ne Operasyon
Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı
Defne Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması: 'Sadece Bir Partiye Katıldım' Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması
Payco Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Payco Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon
12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak 12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak