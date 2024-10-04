Bakan Şimşek'ten Vergi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda denetimlerin genişletildiğini belirterek vergide adaleti sağlamakta kararlı oldukları açıklamasını yaptı

Bakan Şimşek'ten Vergi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahının 16 bin TL olduğunun ortaya çıktığını belirterek, vergide adaleti sağlama konusunda kararlı olduklarını söyledi.

"VERGİDE ADALETİ SAĞLAMAKTA KARARLIYIZ"

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahı 16 bin TL! Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Kazancını doğru beyan etmeyen mükelleflere yönelik denetimlerimizi genişletiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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