Bakan Şimşek’ten Net Mesaj: 'Yeni Bir Vergi Artışı Gündemimizde Yok'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten piyasaların yönünü belirleyecek nitelikte stratejik açıklamalar geldi. Bloomberg’e konuşan Bakan Şimşek, yılın ilk 4 aylık bütçe performansını değerlendirdi.

Şimşek, eşel mobil sisteminin oluşturduğu yükün tolere edilmesi adına yeni bir ek vergi çalışması yapmadıklarını ilan ederek bütçe hedeflerinin halen tamamen ulaşılabilir olduğunu vurguladı.

Yılın ilk 4 ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 54,3 yükselerek enflasyonun üzerinde seyrettiğini belirten Şimşek, bütçede yıl sonu gelir hedefinin yüzde 31,9'unun gerçekleştiğini aktardı. Kurumlar ve gelir vergisi kalemlerindeki güçlü performans sayesinde vergi gelirlerinin de yüzde 55,6 oranında büyüdüğünü ifade eden Bakan Şimşek, akaryakıttan alınan ÖTV'nin ise eşel mobil nedeniyle ilk 4 ayda yüzde 3 gerilediğine dikkat çekti.

'PETROL 100 DOLARI AŞARSA VERGİ KAYBI 600 MİLYAR TL'

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bütçe açığının GSYH'ye oranını yüzde 3,5 olarak öngördüklerini hatırlatan Şimşek, petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmaların risk yarattığını ifade etti.

Petrolün varil fiyatının 100 doların üzerinde kalıcı olması durumunda kamunun toplam vergi kaybının 600 milyar TL'yi bulabileceğini söyleyen Şimşek, "Mevcut seviyelerde hiçbir iyileşme olmazsa bütçe açığı yüzde 4 civarına çıkabilir ancak harcama disiplinini koruyarak hedefi yüzde 3,5 civarında tutmak için çabalayacağız" dedi.

YIL ORTASINDA SÜRPRİZ ZAM YOK

Mart ve nisan aylarında beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından, kamu kontrolündeki fiyatlara yönelik senaryolara da açıklık getiren Mehmet Şimşek, dezenflasyon patikasına sadık kalacaklarını belirtti.

Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedefleriyle tutarlı hareket edeceklerini söyleyen Bakan, "Yıl ortasında bir sürpriz olmayacak. Bağlantı devam edecek, fiyat artışlarını hedeften daha düşük belirleyebiliriz ama asla daha yüksek belirlemeyiz" taahhüdünde bulundu.

'BU PROGRAM OLMASA KUR NEREDE OLURDU?'

Son günlerde dolar kurundaki hareketliliğin bir döviz talebinden kaynaklanmadığının altını çizen Şimşek, vatandaşların jeopolitik şok döneminin ardından nette 610 milyon dolar sattığını açıkladı. Altın fiyatlarının gerilediği periyotta sadece altına lokal bir talep oluştuğunu, ancak euro ve dolar bazında bir talep patlaması yaşanmadığını belirten Şimşek, ekonomi programına olan güveni işaret ederek, "Geçmiş şoklara oranla dövize talep olmadı. Ama şunu da sormak gerekiyor, bu program olmasa bu kur nerede olurdu?" sorusuyla kararlılık mesajı verdi.

Kaynak: Bloomberg