Bakan Şimşek’ten Enflasyon Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirerek aylık artışın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,7’ye gerilediğini açıkladı. Gıda fiyatlarında olumsuz hava koşullarının etkisine dikkat çeken Şimşek, hizmet ve temel mal enflasyonundaki düşüşün sürdüğünü belirterek dezenflasyon politikalarına kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

Bakan Şimşek’ten Enflasyon Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu.

Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7’ye geriledi. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı.

'KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"'

Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz."

TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını AçıkladıTÜİK Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını AçıkladıEkonomi
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli OlduEv Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Enflasyon
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu Ramazanda Pide Kaç Lira Olacak?
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü
Bahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı
TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Yılın İlk Enflasyonu Açıklandı
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Deprem Sonrası O Bölgede Felaket Riski: Zemin Yerinden Oynadı! Tehlike Her Geçen Gün Büyüyor Deprem Sonrası O Bölgede Felaket Riski: Zemin Yerinden Oynadı! Tehlike Her Geçen Gün Büyüyor