Bakan Şimşek'ten 'Enflasyon' Değerlendirmesi: Hedeflerimizle Uyumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisinin düşmesinin, program hedeflerini desteklediğini söyledi. Bakan Şimşek, mevcut politikalarını sürdürerek, "Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız" dedi.

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Bakan Şimşek'ten 'Enflasyon' Değerlendirmesi: Hedeflerimizle Uyumlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin "piyasa katılımcıları anketi"nin yayımladı. Ankette yıl sonu enflasyon ve dolarda gerileme beklenmesi dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anket verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ HEDEFLERİMİZLE UYUMLU'

Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin program hedeflerini desteklediğini vurgulayan Bakan Şimşek, dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43,1'e gerilediğinin altını çizdi. Şimşek, 11 aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 olduğuna işaret ederek, son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50'nin altına inmesinin beklendiğini bildirdi.

'MALİ DİSİPLİN DEZENFLASYONU DESTEKLEYECEK'

2024 için yüzde 4,9 seviyesinde öngördükleri bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3,1'e düşürmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak. Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız."

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Kaynak: AA

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