Bakan Şimşek'in "kredi kartı, taşıt ve konut kredisi" sınırlanacak açıklaması ne anlama geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Şimşek, burada yaptığı açıklamada, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Başkasının parasıyla, krediyle, kartla zenginlik olmaz" ifadelerini kullandı.

KREDİ KARTI DÜZENLEMESİNDE NELER YAPILABİLİR?

Şimşek'in bu açıklaması sonrası kredi kartlarıyla ilgili düzenleme gündeme gelirken, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, şu ifadelere yer verdi:

"Kredi kartı ile ilgili düzenlemede neler yapılabilir:

1- Asgari ödeme oranının artırılması,

2- Limit azaltımı,

3- Faiz artırımı,

4- Taksit sayısını azaltma,

5- Nakit çekme oranını azaltma."

"İYİ ANALİZ ETMEK GEREKİR"

Ayrıca Şimşek'in, "Kredi kartı üzerinden kredi hacmi son bir yılda yüzde 140 artmıştır" sözlerine de yer veren Babuşcu, "Buradaki artışın nedenini iyi analiz etmek gerekir" diyerek, nedenlerini şöyle sıraladı:

"1 - Yılın ilk yarısında kredi kartından nakit çekim faiz oranı aylık yüzde 1.36 iken mevduat faiz oranının aylık yüzde 3-4 seviyelerinde olması nedeniyle kart sahiplerinin faiz farkından yararlanmak amacıyla nakit çekimleri (Bu aydan itibaren bu faiz farkı kalmamıştır)

2 - Vatandaşların gelirlerinin giderlerini karşılamaması nedeniyle nakit ihtiyaçları nedeniyle kredi kartından nakit çekimleri."

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Merkez Bankası Temmuz sonunda "parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığını" açıklamıştı.

Bu kapsamda kur koruma desteği sağlanan hesaplar için yüzde 15 oranında zorunlu karşılık uygulaması getirilmişti.

TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ DE SINIRLANACAK

Şimşek, bunlara ek olarak taşıt kredilerini sınırlayacaklarını söyledi. Ayrıca; ikinci, üçüncü konut ya da yazlık alımlarıysa krediyle desteklenmeyecek. İlk kez konut alacaklara sağlanan kredi imkanlarıyla ilgili değişikliğe gidilmeyecek.

"ZORUNLULUK GETİRİLEBİLİR"

Şimşek, "Krediyi bu alanlarda hem fiyatlama hem de miktar olarak sınırlayacağız" ifadelerini kullandı ve gerekirse bankaların söz konusu kredilerde belirli bir hacmi geçmemesi için menkul kıymet karşılık zorunluluğu getirilmesi gibi uygulamalara gidilebileceğini belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem