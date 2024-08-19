Bakan Şimşek Mobilya Sektörü İçin Düğmeye Bastı! 53 Milyon Lira Ceza Kesildi

Denetimler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında yapıldı. Mobilya imalatçıları ve bu sektöre destek veren tüm alanlarda yapılan denetimlerde, İstanbul’daki MODOKO ve MASKO gibi önemli merkezler ile Ankara’daki Siteler gibi üretim noktaları öncelikli hedefler arasında yer aldı.