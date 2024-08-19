Bakan Şimşek Mobilya Sektörü İçin Düğmeye Bastı! 53 Milyon Lira Ceza Kesildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mobilya sektöründe kayıt dışı faaliyetleri önlemek amacıyla geniş çaplı denetimlere başladı. Bu kapsamda, üretimin yoğun olduğu 29 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde 17 bin 258 mükellef kontrol edildi ve yaklaşık 53 milyon lira tutarında suistimal cezası kesildi.
Denetimler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında yapıldı. Mobilya imalatçıları ve bu sektöre destek veren tüm alanlarda yapılan denetimlerde, İstanbul’daki MODOKO ve MASKO gibi önemli merkezler ile Ankara’daki Siteler gibi üretim noktaları öncelikli hedefler arasında yer aldı.
Mobilya üretim zincirinde ağaç ve orman ürünleri toptan satışı, ham mobilya imalatı, kesim, boya, vernik gibi fason işler yapanlar; hırdavatçılar, kumaş ve sünger satıcıları; avize, cam, aksesuar, halı, kilim, perde satıcıları ile toptan ve perakende mobilya satış yapanlar denetlendi. Kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirlenen ve kayıt uyumsuzluğu bulunan firmalarda detaylı envanter çalışmaları yapılarak mal sayımları gerçekleştirildi. Elde edilen veriler tasnif edilerek gerekli vergi incelemeleri başlatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetimlerin tüm mükellefler kayıt altına alınana kadar devam edeceğini ve her sektörde kayıt dışı faaliyet gösterenlere yönelik çalışmaların artarak süreceğini belirtti.
Şimşek, "Kayıt dışı faaliyetleri önlemek ve vergi adaletini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Denetimlerimiz, kayıt dışı faaliyet gösterenlere odaklanıyor. Maliye mutlaka kapınızı çalacak" dedi.
Bakan Şimşek, kayıt dışılık ile mücadelenin etkin yöntemlerle süreceğini ve dürüst mükelleflerin her zaman destekleneceğini vurguladı. Maliye ekiplerinin sürekli sahada olacağını ve hedeflerinin vergide adalet ile etkinlik olduğunu ifade etti.