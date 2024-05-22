Bakan Şimşek enflasyonun '10'lu rakamlara' düşeceği tarihi açıkladı: 'Çok hızlı şekilde'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı'nda açıklamalarda bulundu.

Şimşek, enflasyona ilişkin açıklamasında, ‘tek haneye düşürme’ çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlediğine dikkat çekerek, “Haziran ayından sonra enflasyon çok hızlı şekilde düşecek. Çok hızlı bir şekilde bu sene sonunda 30’lu rakamı görür” diye konuştu.

Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında "Enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde sermaye piyasaları daha güçlü olacak. Enflasyonu tek haneye düşürme programımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Aylık enflasyon oranları ile hedeflerimiz örtüşmeye başladı. Haziran ayından sonra enflasyon çok hızlı şekilde düşecek. Çok hızlı bir şekilde bu sene sonunda 30’lu rakamı görür. Gelecek sene de 10’lu rakam, bir sonraki sene de tek haneye düştüğünü görürüz. Daha sonra da bunu tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz” ifadelerini kullandı.