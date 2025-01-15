Bakan Resmen Duyurdu: Binlerce Kişiye Yeşil Pasaportun Yolu Açıldı!
İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, binlerce kişiye yeşil pasaport verileceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat finansman maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. İstanbul’da düzenlenen "İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşan Bakan Bolat, ihracatçılara yönelik desteklerin artırılacağını ve finansman maliyetlerinde yeni indirimler planlandığını duyurdu.
8 BİN 500 KİŞİYE YEŞİL PASAPORT
Bakan Bolat, ihracatçıların vize sorunlarını çözmek için yeşil pasaport uygulamasını genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. 2024 yılında 8 bin 562 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini ifade eden Bolat, bu sayıyı 2025 yılında 8 bin 500 seviyesinde tutmayı planladıklarını söyledi. Toplamda 27 bin 192 yeşil pasaporta ulaşıldığını vurgulayan Bolat, bu uygulamanın ihracatçılar için önemli bir kolaylık sağladığını belirtti.
DESTEK BÜTÇESİ 33 MİLYAR LİRAYA ÇIKIYOR
2025 Yılı İhracat Eylem Planı kapsamında, 77 farklı eylemde somut adımlar atılacağını açıklayan Bolat, ihracatçıları desteklemek için ayrılan bütçeyi yaklaşık 33 milyar liraya çıkaracaklarını ifade etti. Bu yıl toplamda 27 bin 700 mal ve hizmet ihracatçısının desteklenmesi hedefleniyor.
YEŞİL PASAPORT NEDİR?
Hususi pasaport olarak bilinen yeşil pasaport, belirli kamu görevlilerine, ailelerine ve bazı özel şartları karşılayan iş insanlarına veya avukatlara verilen bir pasaport türüdür. Yeşil pasaport sahipleri, normalde vize gerektiren birçok ülkeye vizesiz seyahat etme avantajına sahiptir. Ayrıca bu pasaport, kapıda veya online vize alma imkanları da sunar.
Kapağının yeşil renkli olması nedeniyle bu isimle anılan hususi pasaport, devlet memurlarına ve belirli kriterlere uyan aile üyelerine 5 yıllık süreyle verilir. Bu pasaporta sahip olanlar, yalnızca uçak bileti alarak ek bir prosedüre gerek kalmadan kolayca seyahat edebilir.
YEŞİL PASAPORTUN AVANTAJLARI NELER?
Yeşil pasaport, birçok ayrıcalığıya sahiptir. Bu avantajlarının arasında şunlar vardır:
Vizesiz Seyahat: Belirli ülkelerde vizesiz giriş hakkı tanır.
Kapsamlı Kullanım: Kapıda ya da online vize seçeneklerinden faydalanabilme imkanı sunar.
İşlemlerde Kolaylık: Seyahat öncesinde uzun prosedürlerle uğraşmadan sadece check-in işlemleriyle yolculuk yapılabilir.