Bakan Resmen Duyurdu: Binlerce Kişiye Yeşil Pasaportun Yolu Açıldı!

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Hususi pasaport olarak bilinen yeşil pasaport, belirli kamu görevlilerine, ailelerine ve bazı özel şartları karşılayan iş insanlarına veya avukatlara verilen bir pasaport türüdür. Yeşil pasaport sahipleri, normalde vize gerektiren birçok ülkeye vizesiz seyahat etme avantajına sahiptir. Ayrıca bu pasaport, kapıda veya online vize alma imkanları da sunar.

Kapağının yeşil renkli olması nedeniyle bu isimle anılan hususi pasaport, devlet memurlarına ve belirli kriterlere uyan aile üyelerine 5 yıllık süreyle verilir. Bu pasaporta sahip olanlar, yalnızca uçak bileti alarak ek bir prosedüre gerek kalmadan kolayca seyahat edebilir.