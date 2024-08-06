Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor: Bakan Duyurdu, Muayenede Yeni Dönem Başladı

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yeni dönem başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene istasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapanlardan komisyon alınmasına yönelik tartışmaları halen devam ederken yeni ihale döneminde komisyon maliyetinin hizmetten yararlanana yansıtılmaması için çalışma yapıldığını duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem