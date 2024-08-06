Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor: Bakan Duyurdu, Muayenede Yeni Dönem Başladı

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapanlardan komisyon alınmasına ilişkin karar tartışma konusu olurken, Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni ihale döneminde komisyon maliyetinin hizmetten yararlanana yansıtılmaması için çalışma başlattığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor: Bakan Duyurdu, Muayenede Yeni Dönem Başladı - Resim: 1

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yeni dönem başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene istasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapanlardan komisyon alınmasına yönelik tartışmaları halen devam ederken yeni ihale döneminde komisyon maliyetinin hizmetten yararlanana yansıtılmaması için çalışma yapıldığını duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
TÜVTürk Araç muayene Otomobil Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Türkiye'nin Otomobil Devi İflas Etti! 29 Yıllık Şirket Konkordato İlan Etti Türkiye'nin Otomobil Devi İflas Etti! 29 Yıllık Şirket Konkordato İlan Etti
Chery, Range Rover'ın İkiz Modelini Türkiye'ye Getirdi: Piyasa Şartlarının Çok Altına Satılacak Chery, Range Rover'ın İkiz Modelini Türkiye'ye Getirdi: Piyasa Şartlarının Çok Altına Satılacak
Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi
Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam
İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi
Eşinin Verdiği 5 Bilezikle Kurdu! Şimdi 8 Ülkeye Ürün Gönderip Paraya Para Demiyor Eşinin Verdiği 5 Bilezikle Kurdu! Şimdi 8 Ülkeye Ürün Gönderip Paraya Para Demiyor
1.5 Milyon TL Faizsiz Kredi İçin Başvurular Başladı! Bu Fırsatı Sakın Kaçırmayın: İşte Detaylar 1.5 Milyon TL Faizsiz Kredi İçin Başvurular Başladı! Bu Fırsatı Sakın Kaçırmayın
Mehmet Şimşek'ten Altın Sahiplerine Kara Haber: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklanacak Mehmet Şimşek'ten Altın Sahiplerine Kara Haber: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklanacak
Kamu Bankalarından Emekli Promosyon Kararı: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın Ödemeleri Ne Kadar? Kamu Bankalarından Emekli Promosyon Kararı
Almanya'da En Çok O Mesleğe Eleman Alımı Yapılıyor! Yeni İşçi Alımı Başladı Almanya'da En Çok O Mesleğe Eleman Alımı Yapılıyor! Yeni İşçi Alımı Başladı
81 İldeki ATM'lerde Uygulanacak: Tek Tip Para Dönemi Başladı 81 İldeki ATM'lerde Uygulanacak: Tek Tip Para Dönemi Başladı
Yatırımcısına Göbek Attırdı: Borsa, Altın, Dolar... Geçtiğimiz Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Ne Oldu? Borsa, Altın, Dolar... Geçtiğimiz Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Ne Oldu?
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Maç Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Olimpiyatlarda Yarışacak, Ne Zaman, Saat Kaçta? Bugün Hangi Türk Sporcular Yarışacak?
Normalde Sağlığa Çok Faydalı Olan Karpuz O Saatte Tüketilirse Vücudu Altüst Ediyor! Normalde Sağlığa Çok Faydalı Olan Karpuz O Saatte Tüketilirse Vücudu Altüst Ediyor!