Bakan Ömer Bolat Duyurdu: İhracatta Çifte Rekor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye’nin ihracatı ekimde yüzde 2,2 artarak 24 milyar dolara çıktı. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı ihracat rakamına ulaşılırken, son 12 ayda 270,2 milyar dolarla çifte rekor kırıldı.

Bakan Ömer Bolat Duyurdu: İhracatta Çifte Rekor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artışla 24 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşmiş oldu.

Ocak–ekim dönemini kapsayan 10 aylık süreçte toplam ihracat, geçen yıla göre yüzde 3,9 artarak 224,6 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık dönemde yapılan ihracat ise 270,2 milyar dolar seviyesine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin yeni rekorunu kırdı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Ekim ayında ithalat da yükseliş gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 31,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece dış ticaret açığı, yüzde 24’lük artışla 7,4 milyar dolara çıktı.

Bakan Bolat, altın ithalatındaki dalgalanmaların bu artışta etkili olduğunu belirterek, “Altın ithalatı dış ticaret açığında belirleyici bir unsur oldu. Buna rağmen ihracatımız rekor kırmaya devam ediyor” dedi. Türkiye, ekim ayı verileriyle birlikte hem aylık hem de yıllık bazda ihracatta çifte rekor elde etmiş oldu.

İHRACATTA ZİRVE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE

Sektörler bazında bakıldığında otomotiv 3,8 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. Otomotivi 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,6 milyar dolarla elektrik-elektronik, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve 1,3 milyar dolarla çelik takip etti.

En çok ihracat yapan beş il İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

