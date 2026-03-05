Bakan Şimşek'ten 'Eşel Mobil' Açıklaması: 'Mali Disiplinden Taviz Vermeyeceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olduğu değerlendirilen petrol fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin geçici devreye alındığını bildirerek, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Uygulamanın önemine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz."
