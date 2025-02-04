Bakan Kurum 6 Şubat Depremlerinin Maliyetini Açıkladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Depremleri Sempozyumu’nda konuştu. Kurum, burada yaptığı açıklamada, depremlerin ardından afet bölgesine 75 milyar dolar harcandığını duyurdu.

11 ilde kritik aşamanın geride kaldığını ifade eden Kurum, “Deprem bölgesinin yoldaşı olmaya hazırız. Afet bölgesine 75 milyar dolar harcadık. 11 ilde kritik aşama geride kaldı” diye konuştu.

Kurum, projelerin vatandaşların güvenle yaşayabilmeleri hedefliyle yürütüldüğünü belirtirken, “2025 sonu geldiğinde 423 bin ev ve iş yerimizi oradaki vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

Kurum ayrıca, İstanbul’da acil yıkılması gereken 600 bin binanın olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi