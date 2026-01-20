Bakan Işıkhan'dan Kritik Açıklama: İŞKUR Destekleri Artırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı kapsamında yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu. Programa katılan iş arayan gençler, kadınlar ve engellilere ödenen günlük cep harçlığında artışa gidildi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destek ödemelerinin 1 Ocak 2026 itibarıyla güncellendiğini belirterek, programdan yararlanan vatandaşlara sağlanan günlük ödemenin 1.375 TL’ye, 14 gün katılım halinde aylık toplam tutarın ise 19.250 TL’ye yükseltildiğini bildirdi.

İŞKUR’un istihdama geçişi kolaylaştırmayı hedefleyen uygulamasıyla özellikle gençlerin, kadınların ve engellilerin işgücü piyasasına uyumunun desteklendiğini vurgulayan Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İşgücü Uyum Programımız ile kadınlar, engelliler ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırıyor, onları ekonomik olarak destekliyoruz.

Programdan faydalanan vatandaşlarımız için sağladığımız cep harçlıklarını 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yükselttik.

Günlük cep harçlığı; 1.375 TL’ye,

14 gün katılım durumunda aylık toplam ödeme; 19.250 TL’ye yükseldi"

