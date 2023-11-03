Bakan Işıkhan'dan emeklilere prim ödemesi açıklaması: 'Önemli adımlar atma niyetimiz var'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "12.2 milyon çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ödenecek. Yakın zamanda sosyal iyileştirmeleri gerçekleştireceğiz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 Mali Yılı Bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.
Bakan Işıkhan, muhalefetin eleştirileri karşısında, 85 milyon vatandaşın bakanı olduğunu belirterek, "İşsizlikle mücadele etmek, genç ve kadın istihdamını artırmak ve yeni nesil işlerin planlanması sorumluluk alanıma giriyor. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız.
Öğle yemeğinde olduğu gibi bir araya gelip daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışabiliriz çünkü hepimiz çalışma hayatımızın kalitesini artırma yönünde çaba gösteriyoruz. Yaptığınız yorumlar, değerlendirmeler, eleştiriler bizim için çok önemli ipuçlarını içermektedir. Her bir ifadenizi dikkatle ele alacağımızı da ifade etmek isterim" dedi.
'ÖNEMLİ ADIMLAR ATMA NİYETİMİZ VAR'
Bakan Işıkhan, tüm vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek ve insan onuruna yakışır bir yaşam seviyesine ulaştıracak önemli adımları atma niyetlerini ifade ederek, "Bu adımların ülke genelindeki tüm vatandaşlarımıza olumlu etkileri olacağına inanıyorum.
İster emekli ister kamu görevlisi ister işçi olsun, çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Bize düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır" diye konuştu.
'SOSYAL ADIMLARIMIZ SÖZ KONUSU OLACAK'
Bakan Işıkhan, milletvekillerinin emeklilerle ilgili değişik alanlardaki sorularına yanıt verirken, "Emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak yapılan seyyanen artışlar, 2000 öncesi aylıklara gelişme hızından pay verilmediğinden 2000 sonrası emeklilerle durumlarını eşitleyen intibak düzenlemesi, bayram ikramiyesi, alt sınır aylıklarının yükseltilmesi gibi pek çok düzenleme hayata geçirilerek çalışma hayatında sarf edilen emeklerin karşılığı olarak emeklilerimize yansıtılmıştır" açıklamasında bulundu.
Çalışan emekliler hariç olmak üzere 2023 yılı ekim ayında gelir, aylık alan 12,2 milyon emekli ve hak sahibine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını hatırlatan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:
"Tüm bu veriler değerlendirildiğinde kıymetli milletvekilleri, 2002 yılında 6,5 milyon olan emekli ve hak sahibi sayısının 2023 yılında, şunu ifade etmek istiyorum; 15,8 milyona ulaştığını ve sosyal güvenlik kapsamının genişlediğini de sürekli genişlediğini de dikkate almak zorundayız.
Biz de Bakanlık olarak özellikle emeklilerimizin bu ücret artışları yanında da sosyal boyutunun güçlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz ve bu yönde inşallah gelecek dönemlerde adımlarımız söz konusu olacaktır.
Bu sosyal düzenlemeler özellikle sağlık, kültür, sanat, eğitim, ulaşım ve toplumsal yaşama katılım boyutlarında olacaktır. Çünkü biz de emeklilerimizin artık kahve köşelerinde ya da başka köşelerinde zaman geçirmesi, benim de bir sosyal politika hocası olarak, bir sosyal hizmet hocası olarak da asla kabul etmediğim bir şeydir.
Yakın zamanda da çok önemli bazı bakanlıklarımızla da protokoller yaparak bu sosyal iyileştirmeyi çünkü sosyal politika hocası olduğum için bu konu benim için çok önemli, bu iyileştirmeleri inşallah gerçekleştireceğiz"