Bakan Işıkhan'dan emeklilere prim ödemesi açıklaması: 'Önemli adımlar atma niyetimiz var'

Bu sosyal düzenlemeler özellikle sağlık, kültür, sanat, eğitim, ulaşım ve toplumsal yaşama katılım boyutlarında olacaktır. Çünkü biz de emeklilerimizin artık kahve köşelerinde ya da başka köşelerinde zaman geçirmesi, benim de bir sosyal politika hocası olarak, bir sosyal hizmet hocası olarak da asla kabul etmediğim bir şeydir.