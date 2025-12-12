Bakan Işıkhan'dan 'Asgari Ücret' Açıklaması: 'Çalışanların Gelirlerini Korumak İçin...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında bugün ilk toplantısını yaptı. Türk-İş, komisyon yapısında değişiklik olmadığı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmayacağını bir kez daha vurguladı. Taleplerini yazılı iletecek konfederasyon, geçtiğimiz yıl karşılanmayan enflasyon kaybının telafisini ve refah artışının işçiye yansıtılmasını talep etti.

Çalışma ve Sosyaş Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı kapsamında işçi ve iş veren temsilcileriyle görüştü. Işıkhan, görüşme sonrası konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'DENGELERİ GÖZETEREK ÇALIŞACAĞIZ'

Çalışanların gelirlerini koruma amacında olduklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "İşçi ve işveren konfederasyonlarımızın yetkili temsilcileriyle bir araya geldik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci boyunca özellikle; sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz. Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir" dedi.

Işıkhan, "Sürecin; işçilerimiz ile işverenlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: ANKA