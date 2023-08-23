Bakan Işıkhan rakam verdi: Memur için zam oranı belli oldu!

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR RAKAM"

Işıkhan, bu süreçte herkesin yoğun mesai harcadığına işaret ederek, "Haklarınızı helal edin çünkü aslında bu süreç iyi geçti, çok fazla tartışma yaşamadan sosyal diyaloğu da geliştirerek, birbirimizi daha iyi tanıyarak, iletişim kalıplarımızı ve sınırlarımızı bilerek çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Allah utandırmasın." diye konuştu.