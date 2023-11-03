Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm emekli maaşları değişiyor!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni bir intibak düzenlemesinin üzerinde çalıştıklarını belirterek, maaş hesaplamalarında değişikliğe gidileceğini duyurdu.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin kabul edilmesiyle birlikte 2 milyon 250 bin vatandaş için emeklilik kapısı açılırken, Türkiye'deki toplam emekli sayısı ise 15 milyonun üzerine çıktı.
Milyonlarca emeklinin en düşük maaş noktasında eşitlenmesi ve 2000 yılı sonrası ödenen primler nedeniyle birçok emeklinin yüksek prim ödemelerine rağmen düşük maaşlara mahkum edilmesi hükümeti harekete geçirdi.
EN YETKİLİ İSİM BEKLENEN HABERİ VERDİ
Yıllarca asgari ücretin 2-3 katı maaş alan ve bu oran üzerinden prim ödeyen vatandaşlar, 7 bin 500 lira emekli aylığı bağlanmasına isyan ederken, beklenen haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
EMEKLİLİK SİSTEMİ SİL BAŞTAN YAPILACAK
Bir süredir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında ortak bir çalışma yürütüldüğü ve emekli maaş hesaplamasında esas alınan prim tarihlerinin önemine yönelik yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği iddiaları Bakan Işıkhan tarafından doğrulandı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak yapılan seyyanen artışlar, 2000 öncesi aylıklara gelişme hızından pay verilmediğinden 2000 sonrası emeklilerle durumlarını eşitleyen intibak düzenlemesi, bayram ikramiyesi, alt sınır aylıklarının yükseltilmesi gibi pek çok düzenleme hayata geçirilerek çalışma hayatında sarf edilen emeklerin karşılığı olarak emeklilerimize yansıtılacak"
TÜM EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞECEK
Emeklilerin yıllardır hayalini süsleyen değişikliğin, 31 Mart seçimlerinden önce hayata geçmesi ve AKP hükümetinin son aylarda düşük maaşlar ile kızdırdığı emekli vatandaşı bu şekilde ikna etmeye çalışacağı belirtilirken, düzenleme sonrası bütün emekli maaşlarında dikkate değer bir değişiklik yaşanması bekleniyor.
Özellikle yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde, halihazırda çalışmaya devam eden vatandaşlar, emekli olduklarında çok daha yüksek maaş almaya hak kazanacak.
4a, 4b, 4c, Bağ-Kur ya da Emekli Aylığı olmasına bakılmaksızın, tüm statüdeki emekliler için hayata geçirilecek düzenlemede yeni kat sayıların ne olacağı merak konusu. Bakan Işıkhan'ın ilerleyen günlerde söz konusu düzenleme hakkında daha detaylı açıklamalar yapması bekleniyor.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Şu anda Türkiye'de yürürlükte olan emeklilik sistemine göre emekli vatandaşların ödediği SGK primleri üç döneme ayrılarak hesaplanıyor. Yürürlükte olan SGK sistemine göre 2000 yılı öncesinde çalışılan dönem, alınan emekli aylığında en yüksek etkiyi yaratıyorken, 2008 yılına kadar olan ikinci dönem ise en büyük ikinci faktör olmakta.
AKP hükümetinin aylık bağlama oranında değişikliklere gittiği 2008 yılının Ekim ayından sonrası ise emekli maaşını en az yükselten dönem olarak dikkat çekmekte.
Özetle, çalışma hayatının büyük bir bölümünü 2008 sonrasında geçiren genç emekliler, ödedikleri prime bakılmaksızın 7 bin 500 lira ve yakınında maaş almaya mahkum bırakılıyor. İntibak düzenlemesinin hayata geçmesi halinde maaşlar, ödenen primlere göre düzenlenecek.