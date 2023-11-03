Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm emekli maaşları değişiyor!

İNTİBAK DÜZENLEMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Şu anda Türkiye'de yürürlükte olan emeklilik sistemine göre emekli vatandaşların ödediği SGK primleri üç döneme ayrılarak hesaplanıyor. Yürürlükte olan SGK sistemine göre 2000 yılı öncesinde çalışılan dönem, alınan emekli aylığında en yüksek etkiyi yaratıyorken, 2008 yılına kadar olan ikinci dönem ise en büyük ikinci faktör olmakta.