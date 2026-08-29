Bakan Işıkhan Duyurdu: 3 Kritik İlaç Daha Ücretsiz Oluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, biri yerli üretim olmak üzere 2 Hemofili B ve 1 kanser ilacının daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Ayrıca eczanelerde hazırlanan majistral ilaçların ödeme tutarı yüzde 40 artırıldı; kemik iliği nakli süreçlerinde ise kritik iyileştirmeler yapıldı.

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Bakan Işıkhan Duyurdu: 3 Kritik İlaç Daha Ücretsiz Oluyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 Hemofili B ve bir kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin paylaşımda bulundu.

KANSER VE HEMOFİLİ HASTALARINA ÜCRETSİZ ERİŞİM

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"2 adet Hemofili B ilacı ve bir adet kanser ilacı olmak üzere biri yerli üretim 3 ilacı geri ödeme kapsamımıza aldık. Eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 40 oranında artırdık. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamını genişlettik. Kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. Kemik iliği nakli bekleyen hastalarımız için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerini güncelledik, tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yaptık. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlaç
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