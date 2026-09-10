Bakan Işıkhan Duyurdu: 217 Milyon Lira Yarın Hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yasal düzenleme kapsamında 25 bin 99 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının hesaplarına toplamda 217,2 milyon lirayı aşan ödemelerin yarın itibarıyla aktarılacağını açıkladı.

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Bakan Işıkhan Duyurdu: 217 Milyon Lira Yarın Hesaplarda
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini, birçok alanda haklarını iyileştirecek adımlar attıklarını belirtti.

Işıkhan, "Düzenleme kapsamında olan 25 bin 99 vatandaşımız için toplam 217,2 milyon liradan fazla tutarı 11 Eylül'de hesaplara yatıracağız. Şehitlerimizin aziz hatıraları ve gazilerimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki her imkanı onlar için seferber etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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