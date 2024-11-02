Bakan Işıkhan Duyurdu: 18 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettik. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.