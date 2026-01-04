Bakan Işıkhan Açıkladı! Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamına 124 Milyon Liralık Hibe
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülerin istihdamına yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek 2025’in 3. döneminde 288 projeye destek verildiğini, 124 milyon liradan fazla hibe tahsis edildiğini açıkladı. Işıkhan, kendi işini kurmak ve üretime katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olduklarını vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal hesabından yaptığı açıklamada kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olduklarını belirtti.
Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3. döneminde, 288 projeye destek olduk. Toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettik. Çalışma hayatına, üretime katılmak isteyen vatandaşlarımıza destek İŞKUR'dan."
Kaynak: AA