Bakan Gürlek Duyurdu! Adalet Bakanlığı'na 15 Bin Atama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek gündemdeki sorulara yanıt vererek "86 milyonun Bakanıyım" dedi.

'HER BİR VATANDAŞIMIZA KAPIMIZ AÇIK'

Açıklamasının devamında Bakan Gürlek, "Hakka hukuka kim ihtiyaç duyuyorsa, 86 milyon vatandaşımızın yanındayım. Mağduriyeti olan varsa benim kapım her bir vatandaşımıza açık" diye konuştu.

ATAMA AÇIKLAMASI

Bakan Gürlek'ten bir de atama açıklaması geldi. 15 bin atama için kadro alındığını ifade eden Gürlek, atamaların başlayacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi