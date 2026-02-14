Bakan Gürlek Duyurdu! Adalet Bakanlığı'na 15 Bin Atama
Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayında 86 milyonun Adalet Bakanı olduğunu ifade ederek her bir vatandaşa kapısının açık olduğunu ifade etti. Bakan Gürlek atama açıklamasında da bulundu. Gürlek, Adalet Bakanlığı'na 15 bin atama yapılacağını ifade etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek gündemdeki sorulara yanıt vererek "86 milyonun Bakanıyım" dedi.
'HER BİR VATANDAŞIMIZA KAPIMIZ AÇIK'
Açıklamasının devamında Bakan Gürlek, "Hakka hukuka kim ihtiyaç duyuyorsa, 86 milyon vatandaşımızın yanındayım. Mağduriyeti olan varsa benim kapım her bir vatandaşımıza açık" diye konuştu.
ATAMA AÇIKLAMASI
Bakan Gürlek'ten bir de atama açıklaması geldi. 15 bin atama için kadro alındığını ifade eden Gürlek, atamaların başlayacağını ifade etti.
