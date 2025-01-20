Bakan Göktaş Duyurdu: Sosyal Yardım Ödemeleri Hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal yardım ödemeleriyle ilgili bilgi verdi. Göktaş, ocak ayına ait toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş Duyurdu: Sosyal Yardım Ödemeleri Hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, topluma sosyal yardımda bulunmayı amaçlayan SED ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş Duyurdu: Sosyal Yardım Ödemeleri Hesaplarda - Resim : 1

Diğer yandan, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacağı belirtildi.

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Kaynak: ANKA

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