Haziran Ayı Ödemeleri Başladı: Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Hak sahipleri bugünden itibaren ödemelerini çekebilecek.

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Haziran Ayı Ödemeleri Başladı: Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını, hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

'İNSAN ODAKLI VE HAK TEMELLİ POLİTİKALAR'

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda haziran ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,7 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Hak sahipleri, TC kimlik numaralarına göre belirlenen takvim doğrultusunda haziran ayı aylıklarını PTT şubelerinden veya tanımlı banka hesapları üzerinden çekebilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Mahinur Özdemir Göktaş Yaşlı aylığı Destek Ödemeleri
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