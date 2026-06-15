Bakan Duyurdu: 7,1 Milyar Liralık Yardımlar Hesaplarda

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla Evde Bakım Yardımı'nı hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını duyurdu.

'HEDEFİMİZ AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK'

Hizmetin 2006 yılından bu yana başarıyla uygulandığını hatırlatan Bakan Göktaş, temel amaçlarının engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinden kopmadan desteklenmesi olduğunu belirtti. Yazılı açıklamasında aile birliğinin önemine dikkat çeken Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."

HAK SAHIBI BAŞINA AYLIK 13 BİN 878 LİRA

Bakanlık tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Evde Bakım Yardımı'nın 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemini kapsayan süreçte hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Bakanlığın güncel bütçe ve yararlanıcı istatistikleri ise şu şekilde özetlendi:

Toplam Bütçe: 7,1 milyar Türk Lirası

Yararlanan Kişi Sayısı: 516 bin vatandaş

Dönemsel Aylık Ödeme Tutarı: 13 bin 878 TL

Bakan Göktaş, açıklamasının sonunda yapılan ödemelerin tüm engelli vatandaşlara ve onların özveriyle bakımını üstlenen ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Haber Merkezi