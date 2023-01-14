Bakan Bilgin, EYT'nin Meclis'e gelmesine ilişkin tarih verdi: EYT maaşları hesaplara ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesine ve EYT maaşlarının hesaplara yatırılmasına ilişkin konuşan Bilgin, "Bir ay içerisinde tüm dosyalar sonuca bağlanabilir" dedi.
AKP tarafından emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. EYT düzenlemesinin Meclis'e ne zaman geleceği merakla beklenirken, AKP'den yapılan çok sesli açıklamalar, kafa karıştırmaya başladı.
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacağı düzenlemeye ilişkin Sabah'tan Barış Şimşek'e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini" söyledi.
EYT'DE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
EYT maaşlarının hesaplara yatacağı tarihe ilişkin de konuşan Bilgin, "İlk aylıkların da şubat ya da martta hesaplarda olacağını" dile getirdi.
EYT'DE STAJ SİGORTASI
Bakan Bilgin, staj sigortalılarının durumu ile ilgili ise, "Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok. 'Staj da sayılsın' diyorlar böyle bir şey yapamayız" dedi.