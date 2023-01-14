Bakan Bilgin, EYT'nin Meclis'e gelmesine ilişkin tarih verdi: EYT maaşları hesaplara ne zaman yatacak?

EYT'DE STAJ SİGORTASI

Bakan Bilgin, staj sigortalılarının durumu ile ilgili ise, "Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok. 'Staj da sayılsın' diyorlar böyle bir şey yapamayız" dedi.