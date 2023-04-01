Bakan Bilgin açıkladı: EYT'de emekli maaşı ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ilk maaşlarını ne zaman alacağı ve asgari ücrete artış olup olmayacağına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ülke TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ilk maaşını ne zaman alacağını ilişkin açıklamalarda bulunan Bilgin, "EYT maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelinin fazla mesaini artırdık. Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak" dedi.
"EYT'LİLERİN İKRAMİYELERİ YATACAK"
Bilgin, "Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 bin. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimizin, emekliliği hak edenlerin maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt veren Bilgin, "Asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Birincisi enflasyon. Alım gücünün azalması. Enflasyondaki iniş devam eder ama hayat pahalılığı sürerse bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi Temmuz'da yaparız" diye konuştu.