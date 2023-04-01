Bakan Bilgin açıkladı: EYT'de emekli maaşı ne zaman yatacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ilk maaşını ne zaman alacağını ilişkin açıklamalarda bulunan Bilgin, "EYT maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelinin fazla mesaini artırdık. Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak" dedi.