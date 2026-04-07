Bakan Bayraktar'dan Kritik Açıklama: Türkiye'nin Enerji Arz Güvenliğinde Sorun Var mı?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 39. güne girerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan kritik açıklama geldi. Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını belirten Bakan Bayraktar, "Savaşın daha fazla uzamamasını umut ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında" dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını umut ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKAKIM'IN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ'

Bayraktar, bir gazetecinin TürkAkım doğal gaz boru hattına olası saldırılara ilişkin sorusunu, "Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın, Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli" diye yanıtladı.

Türkiye'nin enerji rotalarını çeşitlendirerek olası arz kesintilerine karşı hazırlıklı hale getirildiğini aktaran Bayraktar, oluşabilecek risklere karşı kaynak ve tedarik çeşitliliğinin artırıldığını ifade etti. Cuma günü Somali'ye gidecekleri bilgisini veren Bayraktar, "Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak" dedi.

Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'de ilk deniz sondajına başlaması hedefleniyor.

Orta Doğu'da Savaşın 39. Günü: ABD ve İsrail, İran'da Demir Yolu Köprüsünü Vurdu, Can Kayıpları VarOrta Doğu'da Savaşın 39. Günü: ABD ve İsrail, İran'da Demir Yolu Köprüsünü Vurdu, Can Kayıpları VarDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Alparslan Bayraktar savaş Enerji
Son Güncelleme:
JPMorgan'dan Korkutan Savaş Uyarısı... 'Enflasyonu Kalıcılaştırabilir' JPMorgan'dan Korkutan Savaş Uyarısı
Altın Fiyatlarında Kritik Bekleyiş: Gözler Trump'ın Kararına Çevrildi Altın Fiyatlarında Kritik Bekleyiş
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
İsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma: 3 Kişi Etkisiz Hale Getirildi, 2 Polis Yaralı İsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma
Ünlülere Yeni 'Uyuşturucu' Operasyonu: Gözaltına Alınan İsimler Belli Oldu Ünlülere Yeni 'Uyuşturucu' Operasyonu
Orta Doğu'da Savaşın 39. Günü: ABD ve İsrail, İran'da Demir Yolu Köprüsünü Vurdu, Can Kayıpları Var ABD ve İsrail, İran'da Demir Yolu Köprüsünü Vurdu, Can Kayıpları Var
Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Mesajı! Oyalanmaya Gerek Yok: Barış Teslimiyet Değildir, Taviz Değildir 'Oyalanmaya Gerek Yok, Barış Taviz Değildir'