Bakan Bayraktar'dan İran Gazı Açıklaması: İddialara Cevap Verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, "İran gazı kesilmedi, depolarımız yüzde 71 dolu, arz güvenliğinde sorun yok." dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonrası, enerji piyasalarında dalgalanma yaşanırken petrol ve gaz fiyatlarında sert artışlar görüldü. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz sürerken; İran’ın doğal gaz ihracatını durdurduğu, bundan Türkiye'nin de etkileneceği iddia edildi.

Sosyal medyada, 'İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu' haberleri sonrası, Enerji ve Tabii Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yaptı.

'ENERJİ ARZINDA HİÇBİR SIKINTI YOK'

İddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren Bakan Bayraktar, "Enerji arzında hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu. Bakan Bayraktar, depoların yüzde 71'inin dolu olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yabancı Plakalı Araçlarda Kritik Değişiklik Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yabancı Plakalı Araçlarda Kritik Değişiklik
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altında Tarihi Geri Çekilme: Zirveden Sert Düşüş Geldi! Dip Görüldü mü? Altında Tarihi Geri Çekilme: Zirveden Sert Düşüş Geldi! Dip Görüldü mü?
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Tabelalar Yine Değişecek: Akaryakıta Çifte İndirim Geliyor Tabelalar Yine Değişecek: Akaryakıta Çifte İndirim Geliyor
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
ÇOK OKUNANLAR
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Tutuklanmıştı: İşte İzzet Yıldızhan'ın İfadesi Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Tutuklanmıştı
Erol Köse'nin Ölmeden Önce Yazdığı Yeni Mektuplar Ortaya Çıktı: 'Başıma Bir Şey Gelirse...' Diyerek Tek Tek Anlatmış Erol Köse'nin Ölmeden Önce Yazdığı Yeni Mektuplar Ortaya Çıktı: 'Başıma Bir Şey Gelirse...'
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel ve Murat Emir’e Açtığı Tazminat Davasını Kazandı Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel ve Murat Emir’e Açtığı Tazminat Davasını Kazandı
ABD, İsrail ve İran Savaşında 25'inci Gün | ABD ile İran Arasında Temas 'İran Savaşı Sona Erdirecek 'Sürdürülebilir' Önerileri Dinlemeye Hazır' İddiası
ÖSYM Duyurdu: 2026-MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı