Bakan Bayraktar'dan İran Gazı Açıklaması: İddialara Cevap Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonrası, enerji piyasalarında dalgalanma yaşanırken petrol ve gaz fiyatlarında sert artışlar görüldü. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz sürerken; İran’ın doğal gaz ihracatını durdurduğu, bundan Türkiye'nin de etkileneceği iddia edildi.

Sosyal medyada, 'İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu' haberleri sonrası, Enerji ve Tabii Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yaptı.

'ENERJİ ARZINDA HİÇBİR SIKINTI YOK'

İddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren Bakan Bayraktar, "Enerji arzında hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu. Bakan Bayraktar, depoların yüzde 71'inin dolu olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi