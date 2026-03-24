Bakan Bayraktar'dan İran Gazı Açıklaması: İddialara Cevap Verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, "İran gazı kesilmedi, depolarımız yüzde 71 dolu, arz güvenliğinde sorun yok." dedi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonrası, enerji piyasalarında dalgalanma yaşanırken petrol ve gaz fiyatlarında sert artışlar görüldü. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz sürerken; İran’ın doğal gaz ihracatını durdurduğu, bundan Türkiye'nin de etkileneceği iddia edildi.
Sosyal medyada, 'İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu' haberleri sonrası, Enerji ve Tabii Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yaptı.
'ENERJİ ARZINDA HİÇBİR SIKINTI YOK'
İddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren Bakan Bayraktar, "Enerji arzında hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu. Bakan Bayraktar, depoların yüzde 71'inin dolu olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: