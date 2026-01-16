Bakan Bayraktar Petrol İçin O İli İşaret Etti: Gabar'ı Üçe Katlayacak Potansiyelde!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl uzun dönemli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmaları yapıldığını anımsatan Bayraktar, "Benzer şekilde bu yıl da LNG anlaşmaları devam edecek. Uygun ve ucuz LNG kaynağı bulduğumuzda bununla ilgili çalışmaları hayata geçireceğiz. Cezayir ile anlaşmamızı gözden geçirip uzatmayı gündemimize aldık. Dolayısıyla farklı kaynakları inşallah değerlendireceğiz. Türkmen gazının daha büyük miktarla devreye girmesiyle alakalı da 2026 önemli bir yıl olacak" diye konuştu.

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda geçen yıl günlük 10 milyon metreküp üretimle birinci fazın tamamlandığını belirterek, bu yıl günlük üretimin 20 milyon metreküpe çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

KARADENİZ'DE 6 SONDAJ

Bu yıl enerjide yeni anlaşmaların ve gelişmelerin olacağı bir döneme girileceğini ifade eden Bayraktar, "Şu ana kadar tümüyle Batı Karadeniz'e odaklandık. Bu sene Orta ve Doğu Karadeniz'e açılacağımız ve denizde toplam 6 yeni sondaj yapacağımız bir program geliştirdik. Dolayısıyla bu 6 yeni sondaj demek aslında 6 yeni keşif umudu, beklentisi ve çalışması demek. Rize, Ordu, Samsun ve Kastamonu açıklarında tespit ettiğimiz alanlara inşallah sondaj yapacağız" dedi.

'ÇAĞRI BEY' SOMALİ YOLCUSU

Bayraktar, filoya eklenen 2 yeni derin deniz sondaj gemisinden Çağrı Bey'in şubatta Türkiye'den Somali'ye yola çıkacağını belirterek, "Muhtemeldir ki Çağrı Bey, nisan, mayıs gibi Somali'de bu yıl sondaja başlayacak, bu yıl içinde neticesini alacağız. Geçen yıl Pakistan'da aldığımız 3 deniz sahasında bu sene içinde sismik çalışma ve sondaj planlıyoruz. Gemilerimizden bir tanesini Karadeniz'e göndereceğiz, burada 5 gemiyle çalışacağız. İnşallah yeni gemiyle hem Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi yapacak hem de 6 yeni sondajı yeni gemilerimizle yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'GABAR'I ÜÇE KATLAYACAK'

Diyarbakır'da kaya gazı ve petrolü çalışmalarına bu yıl başlayacaklarını dile getiren Bayraktar, "Oradaki potansiyel, Gabar'ın çok daha ötesinde. Gabar'da günlük 80 bin varil petrol üretiliyor. Orada yeni kuyular ve rezervler katmaya gayret ediyoruz, üretimi daha da artırma hedefimiz var. Eğer tüm süreçler istediğimiz gibi giderse Diyarbakır'da Gabar'ı ikiye, üçe katlayabilecek potansiyel görüyoruz" dedi.

HEDEEF GÜNLÜK 1 MİLYON VARİL PETROL

Bayraktar, Türkiye Petrolleri'ni günlük 1 milyon varil petrol üretebilen bir şirket haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "2026'da bununla ilgili özellikle Libya'da, Irak'ta, belki Kazakistan'da yeni sahalar, işbirlikleri ve ortaklıkları inşallah önümüzdeki günlerde duyuracağız" ifadesini kullandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci reaktöründeki hazırlığın yüzde 95'e ulaştığını belirten Bayraktar, bu yıl reaktörün devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA