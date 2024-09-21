Bakan Bayraktar Canlı Yayında Açıkladı: Doğal Gaza Zam Sinyali
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Bayraktar, merak edilen doğal gaz zammıyla ilgili olarak, "Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayında doğal gaz zammına ve faturalandırmalara ilişkin merak edilenlere yanıt verdi.
DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?
Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele. Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz.
FATURALANDIRMADA YENİ DÖNEM
Belli bir seviyenin üzerine ulaşmış bir tüketici üst gelir durumunda tüketici. Evinde bulunan elektrikli cihazların çok olduğunu düşünelim. 400-500 kilovat diyelim. Burada destek gruplarını doğru tanımlamak önemli. Bu bizim OVP programında var.
2025'TE BAŞLIYOR
2024 tüketimlerine bakarak uygulamaya geçmek istiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 36 milyon civarında abone var. Yüzde 3'lük bir dilim yüksek tüketim grubu olabileceğini düşünüyoruz. Onlara 'elektriğin maliyeti budur, bu maliyeti ödeyin' diyeceğiz. Üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz.