Bakan Bayraktar Canlı Yayında Açıkladı: Doğal Gaza Zam Sinyali

FATURALANDIRMADA YENİ DÖNEM

Belli bir seviyenin üzerine ulaşmış bir tüketici üst gelir durumunda tüketici. Evinde bulunan elektrikli cihazların çok olduğunu düşünelim. 400-500 kilovat diyelim. Burada destek gruplarını doğru tanımlamak önemli. Bu bizim OVP programında var.