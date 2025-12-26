Bakan Bayraktar Açıkladı: Yeni Yılda Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarına Zam Gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkyuyu Nükleer Santrali nadir toprak elementleri ve faturalarla ilgili konuştu. Bakan Bayraktar, ocak ayında doğal gaz ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını, yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabileceklerini söyledi.

Bakan Bayraktar Açıkladı: Yeni Yılda Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarına Zam Gelecek mi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi basınıyla yaptığı görüşmede 2026’ya dönük elektrik, doğal gaz, nükleer ve madencilik başlıklarında önemli mesajlar verdi.

Nadir toprak elementlerine ilişkin konuşan Bakan Bayraktar, “Türkiye'nin kaynaklarını ekonomiye kazandırmakla alakalı yoğun mesai harcayacağız. Eti Maden'i milli maden şirketimiz olarak konumlandırmak ve daha aktif hale getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Akkuyu Nükleer Santrali’ne ilişkin ise Bayraktar, “2026’da bizim için en önemli konu Akkuyu'nun birinci reaktörünün devreye girmesi. Türkiye'nin nükleer serüveninde, yani 70. yılında Türkiye nükleerden elektrik inşallah üretir hale gelecek. Bunun yanında küçük modüler reaktörlerle (SMR) ilgili 2026 yılında Meclis'e bir kanun taslağı sevk etmeyi hedefliyoruz” dedi.

YENİ YILDA FATURALAR ZAMLANACAK MI?

Ocak ayında enerji faturalarında bir zam planlarının olmadığını, yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabileceklerini dile getiren Bayraktar 2025 yılında enerji sübvansiyonu faturasının 650 milyar lirayı aştığı bilgisini paylaştı. 2026’da ise bu miktarın 400 milyarın üzerinde olacağını ifade etti.

2026'da elektrik ve doğalgaz faturalarına devlet desteği devam edecek mi?
Bayraktar, 2025 yılında elektrik ve doğalgaz faturalarına 650 milyar liralık bir devlet desteğinin sağlandığını 2026 yılında bu miktarın elektrikte 282 milyar lira gazda da 91 milyar lira gibi olacağını söyledi.

DEVLET DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Elektrikte uygulanan 'son kaynak tüketici tarifesi'nin doğal gazda da uygulanacağını belirten Bayraktar, "Belli bir miktar tüketimin üzerinde kalan vatandaşlar doğal gazda destek alamayacak. İl bazında farklı limitler uygulanacak. Ama bu kış bu uygulamanın başlamaması için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

