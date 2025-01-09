Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gaza Zam Var mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılının ilk çeyreğinde elektrik ve doğal gaza zam yapılmayacağını açıkladı.

CNN Türk'te açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

'İLK ÇEYREK BÖYLE GEÇER'

"Enerji fiyatlarındaki artışlarla ilgili vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz diyerek destek paketleri açıklıyoruz. Elektrik anlamında desteklediğimiz 4.1 milyon hane var. Enflasyonu düşünerek yıl içerisinde bir kereye mahsus bir düzenleme gelir. Muhtemelen ilk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz ancak bunun makro değerlendirmeleri de var. Bütün bunları enflasyon ve vatandaşlarımızın alım gücü gibi etkileri düşünerek değerlendireceğiz."

Kaynak: CNN Türk