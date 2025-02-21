Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gaza Zam Gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi. TGRT Haber'de Fatih Atik'e konuşan Bayraktar, hedeflerinin 'oluşan maliyetleri mümkün olduğu kadar vatandaşa yansıtmamak' olduğunu belirterek, "Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Arz problemi yaşanmayacağını söyleyen Bayraktar, "Bu kışı doğal gaz açısından sıkıntısız atlatacağız" dedi.