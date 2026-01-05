Bakan Açıkladı, O Ödemeler Hesaplara Yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayına yönelik 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Açıkladı, O Ödemeler Hesaplara Yatıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklama ile engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda ocak ayı için 3,96 milyar lira yaşlı aylığı, 3,15 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıkları şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak.

Bedelli Askerlik, Kıdem Tazminatı Tavanı, 65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı, Bakım Parası... Memur Zammıyla Birçok Ödeme DeğiştiBedelli Askerlik, Kıdem Tazminatı Tavanı, 65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı, Bakım Parası... Memur Zammıyla Birçok Ödeme DeğiştiEkonomi

Kaynak: DHA

Etiketler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Bedelli Askerlik, Kıdem Tazminatı Tavanı, 65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı, Bakım Parası... Memur Zammıyla Birçok Ödeme Değişti Bedelli Askerlik, Kıdem Tazminatı Tavanı, 65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı...
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TÜİK Açıkladı, Aralık Ayının Zam Şampiyonu Belli Oldu Aralık Ayının Zam Şampiyonu Belli Oldu
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu
TÜİK, Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK, Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
Kızılcık Şerbeti'nin Başrol Oyuncusu Doğukan Güngör Gözaltına Alındı Kızılcık Şerbeti Başrolü Doğukan Güngör Gözaltına Alındı
Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu
Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu