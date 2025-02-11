Bahçesine Denemek İçin Ekti, Sıfır Maliyetle Zengin Oldu! 21 Ton Hasat Ediyor, Paraya Para Demiyor

Kent genelinde birçok üretici avokadoya yönelirken, bu tropikal meyve çiftçiler için önemli bir gelir kaynağına dönüştü. Düşük maliyetle yetiştirilen avokadonun tanesi pazarda 70 liraya kadar alıcı buluyor. Antalya’nın Gazipaşa ilçesi başta olmak üzere kent genelinde tropikal meyve yetiştiriciliği her geçen gün yaygınlaşıyor. Avokadonun yanı sıra muz, longan, lichi, jambu, Hindistan cevizi ve kei elması gibi 42 farklı tropikal meyve türü bölgede üretilmeye başladı.

DENEMEYLE BAŞLADI, ŞİMDİ TONLARCA HASAT EDİYOR

Cengiz Uğur, avokado yetiştiriciliğine evinin bahçesinde birkaç fidan dikerek başladı. İlk ürünlerinden olumlu sonuç alınca üretim alanını genişletti. Şimdi ise 28 bin hektarlık arazisinde yılda tonlarca avokado üretiyor. Başlangıçta ek gelir olarak düşündüğü avokado yetiştiriciliği, bölgedeki birçok çiftçiye de ilham kaynağı oldu.