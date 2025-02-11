Bahçesine Denemek İçin Ekti, Sıfır Maliyetle Zengin Oldu! 21 Ton Hasat Ediyor, Paraya Para Demiyor
Antalya’da 5 yıl önce deneme amaçlı avokado ekmeye başlayan Cengiz Uğur, yılda 21 ton ürün hasat etmeye başladı.
Kaynak: DHA
Kent genelinde birçok üretici avokadoya yönelirken, bu tropikal meyve çiftçiler için önemli bir gelir kaynağına dönüştü. Düşük maliyetle yetiştirilen avokadonun tanesi pazarda 70 liraya kadar alıcı buluyor. Antalya’nın Gazipaşa ilçesi başta olmak üzere kent genelinde tropikal meyve yetiştiriciliği her geçen gün yaygınlaşıyor. Avokadonun yanı sıra muz, longan, lichi, jambu, Hindistan cevizi ve kei elması gibi 42 farklı tropikal meyve türü bölgede üretilmeye başladı.
DENEMEYLE BAŞLADI, ŞİMDİ TONLARCA HASAT EDİYOR
Cengiz Uğur, avokado yetiştiriciliğine evinin bahçesinde birkaç fidan dikerek başladı. İlk ürünlerinden olumlu sonuç alınca üretim alanını genişletti. Şimdi ise 28 bin hektarlık arazisinde yılda tonlarca avokado üretiyor. Başlangıçta ek gelir olarak düşündüğü avokado yetiştiriciliği, bölgedeki birçok çiftçiye de ilham kaynağı oldu.
SIFIR MALİYETLE BÜYÜK GETİRİ SAĞLIYOR
Avokado, 3 ila 5 yıl içinde tam verime ulaşıyor ve düşük maliyetli üretimiyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. TÜİK verilerine göre, Antalya’daki en verimli tarım ürünleri arasında yer alan avokado, yılda 21 bin tonun üzerinde hasat ediliyor.
TANESİ 70 LİRAYA ALICI BULUYOR
Uğur, 17 fidanla başladığı üretimden bugün yıllık 5 ila 6 ton avokado topladığını belirtiyor. Üreticiler, tarladan kilogramı 35 liraya çıkarılan avokadonun pazarda 60 ila 70 liraya kadar satıldığını ifade ediyor.
AVOKADONUN FAYDALARI NELER?
Avokado C, E, K ve B6, B2, B3, B5 vitaminlerinin yanı sıra folat, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Ayrıca luteinin, beta karoten ve omega-3 yağ asitleri içermektedir. Avokado yüksek düzeyde sağlıklı, faydalı yağlar içermektedir. Yaşlanma karşıtı etki gösterir, gözde sarı nokta riskini azaltır, kemikleri güçlendirir, kolesterol seviyesini dengeler, kalp-damar sağlığını korur, depresyon etkilerini azaltır, sindirimi iyileştirerek kabızlığı önler, osteoartrit semptomlarını azaltır, oksidatif hasarı azaltmaya yardımcı olur, enfeksiyona karşı korur, hamilelikte bebeğin sağlıklı gelişimine yardımcı olur, toksinlerin vücuttan atılımını kolaylaştırır. Avokado beyin fonksiyonunu artırır.