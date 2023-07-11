Bahçeli'nin sözleri kulisleri hareketlendirdi: Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir" şeklindeki sözleri sonrası kulisler hareketlendi. Ankara'da konuşulan ihtimal ortaya çıktı.
Milyonlarca kişinin merakla beklediği torba yasa, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülecek. Memur zammı ve emekli maaşıyla ilgili düzenleme de bunun ardından resmen yasalaşacak.
Yasa ile en düşük memur maaşı yüzde 17.55'lik enflasyon farkına 8 bin 77 TL eklenmesi ile 22 bin 17 TL seviyesine çekilecek. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi içinse refah payı dahil zam oranı yüzde 25 olacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI
Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 19.77, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil Emekli Sandığı emeklisi yüzde 17.55 oranında zam aldı. Ancak AKP tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasaya eklenmek üzere hazırlanan önergede Bağ-Kur, SSK ve memur emeklisinin yılın 6 ayı için yüzde 25 zam alacağı açıklandı.
Yüzde 34 zamlanan asgari ücret ve 22 bin TL olan en düşük memur maaşı yanında Temmuz 2023 emekli zammı oranı beklentileri karşılamadı.