Bahçeli'nin sözleri kulisleri hareketlendirdi: Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 19.77, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil Emekli Sandığı emeklisi yüzde 17.55 oranında zam aldı. Ancak AKP tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasaya eklenmek üzere hazırlanan önergede Bağ-Kur, SSK ve memur emeklisinin yılın 6 ayı için yüzde 25 zam alacağı açıklandı.