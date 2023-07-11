Bahçeli'nin sözleri kulisleri hareketlendirdi: Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir" şeklindeki sözleri sonrası kulisler hareketlendi. Ankara'da konuşulan ihtimal ortaya çıktı.

Bahçeli'nin sözleri kulisleri hareketlendirdi: Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı - Resim: 1

Milyonlarca kişinin merakla beklediği torba yasa, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülecek. Memur zammı ve emekli maaşıyla ilgili düzenleme de bunun ardından resmen yasalaşacak. 

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Bahçeli'nin sözleri kulisleri hareketlendirdi: Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı - Resim: 2

Yasa ile en düşük memur maaşı yüzde 17.55'lik enflasyon farkına 8 bin 77 TL eklenmesi ile 22 bin 17 TL seviyesine çekilecek. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi içinse refah payı dahil zam oranı yüzde 25 olacak.

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Bahçeli'nin sözleri kulisleri hareketlendirdi: Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı - Resim: 3

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 19.77, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil Emekli Sandığı emeklisi yüzde 17.55 oranında zam aldı. Ancak AKP tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasaya eklenmek üzere hazırlanan önergede Bağ-Kur, SSK ve memur emeklisinin yılın 6 ayı için yüzde 25 zam alacağı açıklandı.

 

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Bahçeli'nin sözleri kulisleri hareketlendirdi: Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı - Resim: 4

Yüzde 34 zamlanan asgari ücret ve 22 bin TL olan en düşük memur maaşı yanında Temmuz 2023 emekli zammı oranı beklentileri karşılamadı.

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