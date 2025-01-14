Bahçelerde ve Yol Kenarlarındaki Bu Ağaçlara Dokunan Yandı! 868 Bin Lira Ceza Kesilecek

TÜRKİYE’DE 50 BİN LİRA

İngiltere’deki cezaların artışı, Türkiye’deki ağaç kesme cezalarını da yeniden dikkat çekici hale getirdi. Türkiye'de 6831 Sayılı Orman Kanunu'na göre, ormanlık alanlarda izinsiz ağaç kesenler, 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Ayrıca, adli para cezası ağaçların değeri ve kesilen miktara göre değişiklik gösteriyor. Türkiye’de bu cezalar 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor.