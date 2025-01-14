Bahçelerde ve Yol Kenarlarındaki Bu Ağaçlara Dokunan Yandı! 868 Bin Lira Ceza Kesilecek
İngiltere, korunma altındaki ağaçları izinsiz kesenlere verilen cezayı 20 bin sterline yani yaklaşık 868 bin TL’ye yükseltti. Bu artış, Türkiye'deki ağaç kesme cezalarını da gündeme getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'de pek çok bahçede uzun yıllardır varlığını sürdüren ağaçlar, çevreye katkıları ve estetik değerleri nedeniyle Koruma Emri (TPO) altına alınabiliyor. Bu tür ağaçlara zarar vermek ya da izinsiz kesmek, ciddi yasal sonuçlar doğurabiliyor.
TOPLUCA İTİRAZ EDİLMİŞTİ
Ünlü şarkıcı Robbie Williams, Londra'daki 17 milyon sterlinlik (738 milyon TL) malikânesinin bahçesindeki koruma altındaki Norveç Akçaağaç ağacını kestirmek için belediyeye başvurmuştu. Mantar hastalığı nedeniyle zarar gören ağaç, bazı komşuların itirazına rağmen yetkililer tarafından kesilmesine izin verilmişti.
868 BİN LİRA CEZASI VAR
Bu durum, korunma altındaki ağaçlarla ilgili kuralları yeniden gündeme taşıdı. İzinsiz bir şekilde bu tür ağaçları kesmek, 20 bin sterline kadar para cezasına yol açabiliyor.
TÜRKİYE’DE 50 BİN LİRA
İngiltere’deki cezaların artışı, Türkiye’deki ağaç kesme cezalarını da yeniden dikkat çekici hale getirdi. Türkiye'de 6831 Sayılı Orman Kanunu'na göre, ormanlık alanlarda izinsiz ağaç kesenler, 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Ayrıca, adli para cezası ağaçların değeri ve kesilen miktara göre değişiklik gösteriyor. Türkiye’de bu cezalar 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor.