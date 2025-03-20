BağKur Borçları İçin Yeni Düzenleme Yolda: Esnaf ve Sanatkarlar Dikkat
Hükümet, 18 maddelik torba kanunu Meclis'e sunarak görüşmelere başladı. Torba kanunda, emekli maaşları, vergi indirimleri ve memurların özlük hakları gibi çeşitli düzenlemelerin yanı sıra Bağ-Kur mağdurlarını ve esnaf-sanatkârları ilgilendiren borç yapılandırma düzenlemeleri de bulunuyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, borç yapılandırma ve af düzenlemesinin 2025 yılına kadar netleşebileceğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Hükümet, 18 maddelik torba kanunu Meclis’e sundu ve kanunun hızla görüşülmeye başlandığını belirten SGK Başuzmanı İsa Karakaş, düzenlemelerin çoğunun çalışanları ve emeklileri ilgilendirdiğini açıkladı. En düşük emekli maaşı tartışmalarına değinen Karakaş, 15.000 TL olarak belirlenen maaşın, muhalefetin taleplerinin aksine artırılmadığını vurguladı. Ayrıca, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiği savunulsa da, bu konuda şimdilik bir adım atılmadığı belirtildi.
MEMURLAR VE KARİYER MESLEK GRUPLARI İÇİN DÜZENLEMELER
Torba kanunda, merkezi denetim elemanları, kontrolörler ve uzmanlar gibi kariyer meslek gruplarının özlük haklarının iyileştirilmesine dair talepler de yer alıyor. Ancak bu düzenlemenin kalıcı olup olmayacağına dair belirsizlikler devam ediyor. Hükümet, bu düzenlemeyi daha önce ertelemişti ve şu an için memur gruplarının talepleri doğrultusunda bir adım atılmadığı ifade ediliyor.
VERGİ İNDİRİMLERİ VE DİĞER DÜZENLEMELER
Torba kanunda ayrıca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanları için prim düzenlemeleri yer alıyor ve Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Serbest muhasebeci ve mali müşavirler için de yeni yaptırımlar gündeme geliyor. Engellilerle ilgili vergi indirimleri konusunda ise, Anayasa Mahkemesi’ne taşınan düzenlemelerde henüz bir gelişme yaşanmadığı bildirildi.
BAĞ-KUR BORÇLARI İÇİN YENİ YAPILANDIRMA
Bağ-Kur mağdurları ve esnaf-sanatkârların borçlarının yapılandırılması konusu, torba kanunda yer alan önemli maddeler arasında bulunuyor. Hükümet, enflasyon oranlarını göz önünde bulundurarak, faizlerin düşmesiyle birlikte bu konuda yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, düzenlemenin 2025 yılına kadar hayata geçmesinin beklendiğini belirtti.
YÜKSEK FAİZLER NEDENİYLE DÜZENLEME ERTELENDİ
Şu anki yüksek faiz oranları nedeniyle Bağ-Kur borçlarına ilişkin yapılandırma ve af düzenlemesi ertelendi. Ancak yıl içinde yeniden gündeme gelmesi ve Meclis’te tartışmaların devam etmesi bekleniyor.