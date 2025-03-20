BağKur Borçları İçin Yeni Düzenleme Yolda: Esnaf ve Sanatkarlar Dikkat

MEMURLAR VE KARİYER MESLEK GRUPLARI İÇİN DÜZENLEMELER

Torba kanunda, merkezi denetim elemanları, kontrolörler ve uzmanlar gibi kariyer meslek gruplarının özlük haklarının iyileştirilmesine dair talepler de yer alıyor. Ancak bu düzenlemenin kalıcı olup olmayacağına dair belirsizlikler devam ediyor. Hükümet, bu düzenlemeyi daha önce ertelemişti ve şu an için memur gruplarının talepleri doğrultusunda bir adım atılmadığı ifade ediliyor.