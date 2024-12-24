BAĞ-KUR Primi, BES, Stajyer Maaşları! Asgari Ücrete Zam Sonrası Ödemelere Yüzde 30 Artış

Aylardır milyonların takip ettiği asgari ücret maratonu sona erdi. Türkiye'de 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücretle beraber birçok ödemeye de yüzde 30 zam geldi. Milyonları etkileyen konular arasında genel sağlık sigortası, sigorta primi ödemeleri, Bağkur ödemeleri gibi ücretler yer aldı. İşte herkesi etkileyecek farklar...