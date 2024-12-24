BAĞ-KUR Primi, BES, Stajyer Maaşları! Asgari Ücrete Zam Sonrası Ödemelere Yüzde 30 Artış
Türkiye'de 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından bir çok ödemede değişiklik meydana geldi. Milyonları etkileyen asgari ücret zammı vatandaşların cebine girmeden zamlarla birlikte erimeye başladı. BAĞ-KUR primi, BES, stajyer maaşları... İşte asgari ücret zammı sonrası artan o ödemeler...
Kaynak: Haber Merkezi
Aylardır milyonların takip ettiği asgari ücret maratonu sona erdi. Türkiye'de 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücretle beraber birçok ödemeye de yüzde 30 zam geldi. Milyonları etkileyen konular arasında genel sağlık sigortası, sigorta primi ödemeleri, Bağkur ödemeleri gibi ücretler yer aldı. İşte herkesi etkileyecek farklar...
Günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL oldu.
İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48.006,05 TL’den 62 bin 407.87 TL oldu.
İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL oldu.
En düşük Bağkur primi 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL oldu.
BES kesintisi 600,07 TL’den 780.09 TL oldu.
Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6.500,81 TL’den 8 bin 451.05 TL oldu.
Stajyer maaşı 5.100,64 TL’den 6.630,83 oldu.