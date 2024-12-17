Bafra Ovası'nda Hasat Başladı: Tarlada Kilosu 15 Lira, Rekor Rekolte Bekleniyor
Samsun'un verimli tarım arazileriyle ünlü Bafra Ovası'nda, beyaz lahana hasadı başladı. Bu yıl yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ekilen beyaz lahana için 135 bin tonluk rekolte tahmini yapılıyor.
Kaynak: AA
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Ovası'nın beyaz lahana üretiminde önemli bir merkez olduğunu belirtti. Tosuner, “Bafra Ovası, Türkiye’nin en kaliteli ve lezzetli hibrit ve beyaz lahanalarının yetiştirildiği bir bölge. 2024 yılı itibarıyla 25-26 bin dekar alanda ekim yapıldı. Ancak ağustos ve eylül aylarında yaşanan sel felaketi nedeniyle 7 bin dekarlık alanda kayıp yaşandı” dedi.
TARLADA 15, PAZARDA 50 LİRA
Osman Tosuner, üreticilerin beyaz lahanayı tarlada 15 liradan satışa sunduğunu ancak tüketicinin büyük şehirlerde bu ürüne 35 ila 50 lira arasında ödeme yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Tosuner, “Sel felaketleri olmasaydı fiyatlar bu kadar yükselmezdi. Bu durumdan tüketici zarar görüyor” diye konuştu. Ayrıca Bafra Ovası’nda üretilen beyaz lahananın yüzde 70’i iç piyasada tüketilirken, kalan yüzde 30’u ise Rusya ve Ukrayna’ya ihraç ediliyor.
ÜRETİCİLER ZOR BİR SEZON GEÇİRİYOR
Beyaz lahana üreticisi Engin Demir ise bu yılki üretimin önceki yıllara göre zayıf kaldığını söyledi. Ağustos ayında ekimini yaptığı lahananın hasadını aralık ayında gerçekleştirdiklerini belirten Demir, “50 dönümlük arazimde üretim yapıyorum. Ancak havaların yağışlı gitmesi nedeniyle mahsulümüz istediğimiz gibi olmadı. Topladığımız ürünleri sebze haline gönderiyoruz ve 18 ila 20 lira arasında satıyoruz. Satışlar iyi gidiyor ancak bu yıl ürün miktarı oldukça düşük” ifadelerini kullandı.