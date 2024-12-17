Bafra Ovası'nda Hasat Başladı: Tarlada Kilosu 15 Lira, Rekor Rekolte Bekleniyor

TARLADA 15, PAZARDA 50 LİRA

Osman Tosuner, üreticilerin beyaz lahanayı tarlada 15 liradan satışa sunduğunu ancak tüketicinin büyük şehirlerde bu ürüne 35 ila 50 lira arasında ödeme yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Tosuner, “Sel felaketleri olmasaydı fiyatlar bu kadar yükselmezdi. Bu durumdan tüketici zarar görüyor” diye konuştu. Ayrıca Bafra Ovası’nda üretilen beyaz lahananın yüzde 70’i iç piyasada tüketilirken, kalan yüzde 30’u ise Rusya ve Ukrayna’ya ihraç ediliyor.