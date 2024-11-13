Babadan Kalma Mesleği 7 Yaşından Beri Yapıyor: Adeta Servet Kazanıyor

Kasapkara'nın atölyesinde, bakırın parlaklığıyla ahşap aletlerin sıcaklığı bir araya geliyor. Her bir parça, ustaların özenli çalışmalarıyla şekilleniyor. Kalaycılık, sadece bir eşyayı onarmak değil, aynı zamanda ona yeni bir hayat vermek demek. Kasapkara, "Bizim yaptığımız iş sadece bir tamirat değil. Biz, bakıra yeni bir form veriyoruz, ona yeni bir hayat kazandırıyoruz. Bu, bizim için bir sanat" diyor.