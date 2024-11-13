Babadan Kalma Mesleği 7 Yaşından Beri Yapıyor: Adeta Servet Kazanıyor
Antalya'da yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Kasapkara, baba mesleği olan kalaycılığı 53 senedir yapıyor. 7 yaşında mesleğe başlayan kalay ustası Kasapkara, iki oğlunun da kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği devam ettirmelerini istiyor.
Kaynak: İHA
Kasapkara'nın atölyesinde, bakırın parlaklığıyla ahşap aletlerin sıcaklığı bir araya geliyor. Her bir parça, ustaların özenli çalışmalarıyla şekilleniyor. Kalaycılık, sadece bir eşyayı onarmak değil, aynı zamanda ona yeni bir hayat vermek demek. Kasapkara, "Bizim yaptığımız iş sadece bir tamirat değil. Biz, bakıra yeni bir form veriyoruz, ona yeni bir hayat kazandırıyoruz. Bu, bizim için bir sanat" diyor.
BU İŞİ YAPAN BİR TEK BEN KALDIM
Antalya'da kalaycılık yapanların sayısı her geçen gün azalıyor. Kasapkara, "Antalya'da bu işi yapan neredeyse ben kaldım. Eskiden birçok usta vardı. Ama şimdi gençler bu mesleklere ilgi göstermiyor. Teknoloji çağında herkesin elinde cep telefonu, bilgisayar. Kimse geleneksel el sanatlarına yönelmiyor" diye dert yanıyor.
Kasapkara, kalaycılık mesleğinin geleceği için yerel yönetimlerin desteğine ihtiyaç olduğunu vurguluyor. "Antalya'nın tarihi çarşıları canlandırılırsa, kalaycılık gibi el sanatları da yeniden canlanır. Belediyeler, bu çarşılarda atölyeler kurabilir, gençlere meslek eğitimi verebilir. Böylece hem geleneksel meslekler yaşatılabilir hem de turizme katkı sağlanabilir" diyor.
SADECE MESLEK DEĞİL AYNI ZAMANDA KÜLTÜREL MİRAS
Kalaycılık, sadece bir meslek değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel mirasının bir parçası. Kasapkara gibi ustalar, bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çabalıyor. Ancak, bu mesleğin yaşatılabilmesi için toplumun da duyarlı olması gerekiyor.