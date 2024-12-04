Babaannesinin Gizli Tarifini Market Raflarına Taşıdı: 16 Yaşında Milyoner Oldu

KİTAPLAR VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE İLHAM KAYNAĞI

Fraser Doherty’nin girişimcilik hikayesi, iki farklı kitabında hayat buldu:

"SuperJam Cookbook" – Kendine özgü tariflerini paylaştığı bir yemek kitabı.

"Super Business" – Girişimcilik deneyimlerini anlattığı ilham verici bir eser.

Ayrıca Doherty, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. SuperJam Çay Partileri adıyla düzenlediği etkinliklerde, İngiltere genelindeki bakım evlerinde yaşayan yaşlılara moral oluyor.

BUGÜN HÂLÂ İLHAM VERİYOR

Şu anda 35 yaşında olan Fraser Doherty, girişimcilik üzerine verdiği konferanslarla gençlere rehberlik etmeyi sürdürüyor. Küçük bir mutfakta başlayan bu büyük başarı hikayesi, azmin ve hayallerin gerçeğe dönüşebileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak tüm dünyada ilham kaynağı oluyor.