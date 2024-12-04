Babaannesinin Gizli Tarifini Market Raflarına Taşıdı: 16 Yaşında Milyoner Oldu
Henüz 16 yaşında girişimcilik yolculuğuna başlayan Fraser Doherty, babaannesinin ev yapımı reçel tariflerinden ilham alarak küresel bir başarıya imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
SuperJam adını verdiği markası, bugün yılda 3 milyon dolarlık ciroya ulaşarak 2.000’den fazla süpermarkette yer alıyor. Bu etkileyici başarı hikayesinin sırrı, yıllar önce babaannesinin mutfağında başlayan bir hayale dayanıyor.
Fraser Doherty, girişimcilik serüvenine 14 yaşında başladı. Babaannesinin doğal malzemelerle hazırladığı reçel tariflerini kullanarak, kendi reçellerini yapıp komşularına satıyordu. Genç yaşında gösterdiği bu azim ve yaratıcılık, 16 yaşında SuperJam markasını kurmasıyla sonuçlandı.
Kısa sürede Tesco, Wal-Mart ve Waitrose gibi dünyaca ünlü market zincirlerinin tedarikçisi olmayı başaran Doherty, 2007 yılında büyük bir süpermarket zincirinin en genç tedarikçisi unvanını aldı.
İSKOÇYA’NIN İKONİK MARKALARI ARASINDA
SuperJam, sadece bir reçel markası olmanın ötesine geçti ve İskoçya’nın gururu haline geldi. Marka, İskoçya Ulusal Müzesi’nde "İkonik İskoç Markaları" arasında sergileniyor. Doherty ise başarısıyla uluslararası birçok ödüle layık görüldü.
Bu ödüllerden biri olan "Yılın Küresel Öğrenci Girişimcisi" unvanını, Kuzey Amerika dışından kazanan ilk kişi oldu.
KİTAPLAR VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE İLHAM KAYNAĞI
Fraser Doherty’nin girişimcilik hikayesi, iki farklı kitabında hayat buldu:
"SuperJam Cookbook" – Kendine özgü tariflerini paylaştığı bir yemek kitabı.
"Super Business" – Girişimcilik deneyimlerini anlattığı ilham verici bir eser.
Ayrıca Doherty, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. SuperJam Çay Partileri adıyla düzenlediği etkinliklerde, İngiltere genelindeki bakım evlerinde yaşayan yaşlılara moral oluyor.
BUGÜN HÂLÂ İLHAM VERİYOR
Şu anda 35 yaşında olan Fraser Doherty, girişimcilik üzerine verdiği konferanslarla gençlere rehberlik etmeyi sürdürüyor. Küçük bir mutfakta başlayan bu büyük başarı hikayesi, azmin ve hayallerin gerçeğe dönüşebileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak tüm dünyada ilham kaynağı oluyor.