Babaannesinden Öğrendiği İş Yeni Mesleği Oldu: 4 Yılda Parayı Buldu, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Tekirdağ’da yaşayan Elif Görgülü, geleneksel tarifleri modern iş fikrine dönüştürerek hem kendi kazancını artırdı hem de yöresel bir lezzeti yeniden gün yüzüne çıkardı. ‘Pismet’ adlı unutulmaya yüz tutmuş ürünüyle büyük talep görüyor.
Kaynak: AA
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Elif Görgülü, 4 yıl önce başladığı girişimcilik yolculuğunda büyük bir başarıya imza attı. Erişte ve yufka gibi ev yapımı ürünlerin üretimiyle başladığı serüveninde, babaannesinden öğrendiği yöresel bir tat olan pismet ile fark yarattı. İlk başlarda yalnızca birkaç müşteriye ulaşan Görgülü, bugün 500 kişilik siparişlere yanıt verebiliyor.
UNUTULAN LEZZETİ YAŞATMAK İÇİN KOLLARI SIVADI
Pismeti küçük yaşlarda babaannesinden öğrenen Elif Görgülü, bu geleneksel lezzetin unutulmasına gönlü razı olmadı. Kına geceleri, mevlitler ve düğün sofralarının vazgeçilmezi olan bu tatlı-tuzlu karışımı ekmek türü, Görgülü’nün çabasıyla yeniden sofralara taşınıyor.
"Pismeti çocukken babaannemle yapardık. 200 yıllık bir geçmişi var. Karışık bir lezzeti var, içinde karanfil var, minik ekmek gibi" diyen Görgülü, çevrede bu lezzeti bilenlerin sayısının azaldığını, ama geleneklere bağlı insanların tekrar bu ürünü sahiplendiğini vurguluyor.
KÜÇÜK BAŞLADI, BÜYÜK BAŞARIYA ULAŞTI
İşe ilk başladığında yalnızca 80 kişilik üretim yapan Görgülü, bugün siparişlere yetişmekte zorlandığını söylüyor. Üretim kapasitesini artırdıkça çevresindeki kadınları da işe dahil etti ve küçük işletmesi zamanla bir kadın dayanışma merkezine dönüştü.
"Şu anda sadece kadınlar çalışıyor. El birliğiyle hem üretim yapıyoruz hem de unutulan değerlerimizi yaşatıyoruz. Kadınların üretimde olması çok kıymetli. Hem kendimize hem çocuklarımıza katkı sunuyoruz" diyen Görgülü, girişimcilik hikayesinin sadece ekonomik değil, sosyal bir dönüşüm yarattığını da ifade ediyor.
PİSMET NASIL YAPILIR?
Pismet, un, maya, süt, karanfil ve susamla hazırlanıyor. Yoğrulan hamur yaklaşık 2 saat dinlendirildikten sonra fırına veriliyor. Piştikten sonra üzeri yağlı ve hafif şekerli bir karışımla tatlandırılıyor. Görgülü’nün ifadesine göre, bu lezzet hem tatlı hem tuzlu tadıyla sofralara nostaljik bir tat katıyor.