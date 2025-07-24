Babaannesinden Öğrendiği İş Yeni Mesleği Oldu: 4 Yılda Parayı Buldu, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

KÜÇÜK BAŞLADI, BÜYÜK BAŞARIYA ULAŞTI

İşe ilk başladığında yalnızca 80 kişilik üretim yapan Görgülü, bugün siparişlere yetişmekte zorlandığını söylüyor. Üretim kapasitesini artırdıkça çevresindeki kadınları da işe dahil etti ve küçük işletmesi zamanla bir kadın dayanışma merkezine dönüştü.

"Şu anda sadece kadınlar çalışıyor. El birliğiyle hem üretim yapıyoruz hem de unutulan değerlerimizi yaşatıyoruz. Kadınların üretimde olması çok kıymetli. Hem kendimize hem çocuklarımıza katkı sunuyoruz" diyen Görgülü, girişimcilik hikayesinin sadece ekonomik değil, sosyal bir dönüşüm yarattığını da ifade ediyor.