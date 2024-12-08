Baba Mesleğini Bırakıp Üretimine Başladı: İlk Hasadı 3 Tonu Buldu! Yurt Dışına Açılacak
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Çarapoğlu, 22 yıllık marangozluk kariyerini bırakarak tarımla uğraşmaya karar verdi.
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Çarapoğlu, başladığı ejder meyvesi yetiştiriciliğinde kısa sürede başarılı sonuçlar elde ederek ürünlerini yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor.
MUZ ÜRETİMİNİ ARAŞTIRIRKEN KEŞFETTİ
Meslek değişikliği yapma kararıyla farklı alanları araştıran Çarapoğlu, tarım sektöründe kendini daha mutlu hissedeceğini düşündü. İlk olarak muz yetiştiriciliği fikrine odaklanan Çarapoğlu, seralarda yaptığı incelemelerde ejder meyvesini keşfetti ve bu alana yönelmeye karar verdi.
5 DÖNÜM ARAZİDE İLK HASADI 3 TONU BULDU
2022 yılında Gafarlı köyünde 5 dönümlük arazi satın alarak bir sera kuran Çarapoğlu, ejder meyvesi yetiştiriciliği için gerekli altyapıyı oluşturdu. Geçtiğimiz yıl ilk hasadını gerçekleştiren Çarapoğlu, serasından 3 ton ürün elde etti. Çarapoğlu, hem rekolteyi artırmayı hem de yetiştirdiği ejder meyvelerini yurt dışına ihraç etmeyi amaçlıyor.
Mehmet Çarapoğlu, marangozluk mesleğinden tarıma geçiş yapmasının hayatında önemli bir değişim yarattığını ifade etti. Tarım sayesinde kendini daha huzurlu ve üretken hissettiğini belirten Çarapoğlu, geçen yılki hasadını Osmaniye'deki manavlar ve Mersin'de ihracat yapan bir firma aracılığıyla değerlendirdiğini söyledi.
Ejder meyvesi yetiştiriciliğinin bölgede büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Çarapoğlu, ürünlerini yurt dışına göndermek için çalışmalarını sürdürüyor.
GELECEK YIL HEDEF 10 TON
Ejder meyvesi üretimini daha da arttırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Çaparoğlu, şunları kaydetti:
Ekildiği zaman hemen ürün vermez, en az 3 yıl beklemeniz gerek. Geçen seneki ürünleri Kadirli'de toptancı, market ve manavlara sattık. Mersin'de ihracat yapan bir firmaya verdim, onlar da ürünleri Irak'a gönderdi. Hedefim, daha güzel ve kaliteli ürün yetiştirip ihracata göndermek. Yurt dışı pazarı daha yüksek bir ürün. Gelecek yıl inşallah dekar başına 2 ton, toplam 10 tonluk bir üretim yapmayı hedefliyorum.