Baba Mesleğini Bırakıp Üretimine Başladı: İlk Hasadı 3 Tonu Buldu! Yurt Dışına Açılacak

5 DÖNÜM ARAZİDE İLK HASADI 3 TONU BULDU

2022 yılında Gafarlı köyünde 5 dönümlük arazi satın alarak bir sera kuran Çarapoğlu, ejder meyvesi yetiştiriciliği için gerekli altyapıyı oluşturdu. Geçtiğimiz yıl ilk hasadını gerçekleştiren Çarapoğlu, serasından 3 ton ürün elde etti. Çarapoğlu, hem rekolteyi artırmayı hem de yetiştirdiği ejder meyvelerini yurt dışına ihraç etmeyi amaçlıyor.

Mehmet Çarapoğlu, marangozluk mesleğinden tarıma geçiş yapmasının hayatında önemli bir değişim yarattığını ifade etti. Tarım sayesinde kendini daha huzurlu ve üretken hissettiğini belirten Çarapoğlu, geçen yılki hasadını Osmaniye'deki manavlar ve Mersin'de ihracat yapan bir firma aracılığıyla değerlendirdiğini söyledi.

Ejder meyvesi yetiştiriciliğinin bölgede büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Çarapoğlu, ürünlerini yurt dışına göndermek için çalışmalarını sürdürüyor.