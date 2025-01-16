B Sınıfı Ehliyeti Olanlar İçin Kritik Tarih Belli Oldu: İçişleri Bakanlığı Duyurdu, Geçersiz Olacak
İçişleri Bakanlığı, B sınıfı ehliyet sahipleri için son tarihi verdi. Bakanlık, 1 Ağustos itibariyle yeni nesil ehliyet başvurusunda bulunmayan sürücülere 18 bin 679 lira para cezası verecek.
Kaynak: Haber Merkezi
2016 yılında hayata geçirilen yeni nesil sürücü belgesi uygulaması, 9 yılını doldururken yaklaşık 30 milyon sürücüye hizmet verdi. Başlangıçta eski tip ehliyetlerin, 2022 yılının sonunda geçersiz olacağı belirtilmişti. Ancak pandemi döneminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu süre önce 31 Aralık 2024'e, ardından da 31 Temmuz 2025'e ertelenmişti. İçişleri Bakanlığı, söz konusu uygulamanın yeniden uzatılmayacağına yönelik uyarılarda bulunurken, 1 Ağustos tarihi itibariyle trafikte eski tip ehliyeti olanlara para cezası verileceği belirtildi.
RANDEVU SİSTEMİ KİTLENDİ
Geçtiğimiz yıl sonu yaklaşırken eski tip ehliyetini yenilemeyen milyonlarca sürücü, nüfus müdürlüklerine akın ederek yoğunluk oluşturdu. Randevu sistemlerinde yaşanan aksaklıklar üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını açıklamıştı. Ancak Bakanlık, bu uzatmanın son olduğunu ve başka bir erteleme yapılmayacağını kesin bir dille vurguladı.
YENİ EHLİYETİ OLMAYANA 18 BİN TL PARA CEZASI
2024 yılında eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara uygulanan 12 bin 978 liralık ceza, 2025 için belirlenen yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranı ile 18 bin 679 liraya yükseldi. Ağustos 2025 itibarıyla yeni ehliyet almayan sürücüler, trafikte ağır para cezalarıyla karşılaşacak.
EN ÇOK B SINIFI EHLİYETLER YENİLENMEDİ
Verilere göre, yenilenmeyen ehliyetlerin çoğunluğunu B sınıfı sürücü belgeleri oluşturuyor. Düzenleme tüm ehliyet sınıflarını kapsasa da, özellikle B sınıfı sürücüler yenileme işlemi konusunda daha geride kaldı.