B Sınıfı Ehliyeti Olanlar İçin Kritik Tarih Belli Oldu: İçişleri Bakanlığı Duyurdu, Geçersiz Olacak

RANDEVU SİSTEMİ KİTLENDİ

Geçtiğimiz yıl sonu yaklaşırken eski tip ehliyetini yenilemeyen milyonlarca sürücü, nüfus müdürlüklerine akın ederek yoğunluk oluşturdu. Randevu sistemlerinde yaşanan aksaklıklar üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını açıklamıştı. Ancak Bakanlık, bu uzatmanın son olduğunu ve başka bir erteleme yapılmayacağını kesin bir dille vurguladı.